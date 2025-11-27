टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी किरन को किसने खरीदा? UP-RCB में हुई टक्कर
महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने अपनी प्रमुख भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे को टीम में बरकरार रखा। बेंगलुर ने 60 लाख रुपये तक बोली लगाई, जिसके बाद यूपी ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके उन्हें वापस खरीदा।
महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में कई भारतीय खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है। भारत की स्टार हरफनमौला दीप्ति शर्मा को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, जबकि वनडे विश्व कप स्टार श्री चरणी और लौरा वोल्वार्ट को भी अच्छे दाम मिले। वहीं महाराष्ट्र की धाकड़ बल्लेबाज और टी20 में सबसे तेज शतक (34 गेंदों पर) लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली किरण नवगिरे को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और UP वॉरियर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि यूपी ने अंतिम बोली लगाकर किरण को अपनी टीम में शामिल किया।
नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 60 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी इस पुरानी खिलाड़ी को 'राइट टू मैच' कार्ड का इस्तेमाल करके टीम में सफलतापूर्वक बरकरार रखा। किरण नवगिरे का बेस प्राइस 40 लाख रुपये था। नीलामी के दौरान RCB ने नवगिरे के लिए लगातार बोली लगाई और बोली 60 लाख रुपये तक पहुंच गई। हालांकि यूपी वॉरियर्स ने अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए RTM कार्ड का उपयोग किया और उन्हें 60 लाख में टीम में शामिल किया।
भारत और महाराष्ट्र की ओपनर किरण नवगिरे ने पिछले महीने महिलाओं के टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। नवगिरे ने सिर्फ 34 गेंदों में शतक जमाया और 35 गेंदों में नाबाद 106 रनों की पारी खेली। नवगिरे ने सोफी डिवाइन के 36 गेंदों में बनाए गए पिछले सबसे तेज महिला टी20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। डिवाइन ने जनवरी 2021 में ओटागो के ख़िलाफ वेलिंगटन की दस विकेट से जीत में 38 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए थे।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे गांव की रहने वाली नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला टी20 ट्रॉफ़ी के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने नागालैंड के लिए खेलते हुए 35 सिक्सर लगाए थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 76 गेंदों पर 162 रन की पारी खेलकर महिलाओं के टी20 में 150 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया।