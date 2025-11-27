Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़WPL 2026 Auction Fastest T20 Centurion Kiran Navgire Stays with UPW via RTM for 60 Lakh
टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी किरन को किसने खरीदा? UP-RCB में हुई टक्कर

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी किरन को किसने खरीदा? UP-RCB में हुई टक्कर

संक्षेप:

महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने अपनी प्रमुख भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे को टीम में बरकरार रखा। बेंगलुर ने 60 लाख रुपये तक बोली लगाई, जिसके बाद यूपी ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करके उन्हें वापस खरीदा।

Thu, 27 Nov 2025 09:36 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा नीलामी में कई भारतीय खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है। भारत की स्टार हरफनमौला दीप्ति शर्मा को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, जबकि वनडे विश्व कप स्टार श्री चरणी और लौरा वोल्वार्ट को भी अच्छे दाम मिले। वहीं महाराष्ट्र की धाकड़ बल्लेबाज और टी20 में सबसे तेज शतक (34 गेंदों पर) लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली किरण नवगिरे को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और UP वॉरियर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि यूपी ने अंतिम बोली लगाकर किरण को अपनी टीम में शामिल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 60 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी इस पुरानी खिलाड़ी को 'राइट टू मैच' कार्ड का इस्तेमाल करके टीम में सफलतापूर्वक बरकरार रखा। किरण नवगिरे का बेस प्राइस 40 लाख रुपये था। नीलामी के दौरान RCB ने नवगिरे के लिए लगातार बोली लगाई और बोली 60 लाख रुपये तक पहुंच गई। हालांकि यूपी वॉरियर्स ने अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए RTM कार्ड का उपयोग किया और उन्हें 60 लाख में टीम में शामिल किया।

भारत और महाराष्ट्र की ओपनर किरण नवगिरे ने पिछले महीने महिलाओं के टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। नवगिरे ने सिर्फ 34 गेंदों में शतक जमाया और 35 गेंदों में नाबाद 106 रनों की पारी खेली। नवगिरे ने सोफी डिवाइन के 36 गेंदों में बनाए गए पिछले सबसे तेज महिला टी20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। डिवाइन ने जनवरी 2021 में ओटागो के ख़िलाफ वेलिंगटन की दस विकेट से जीत में 38 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:BCCI ने किया WPL 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब होगा पहला मैच

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे गांव की रहने वाली नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला टी20 ट्रॉफ़ी के दौरान सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने नागालैंड के लिए खेलते हुए 35 सिक्सर लगाए थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 76 गेंदों पर 162 रन की पारी खेलकर महिलाओं के टी20 में 150 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
WPL
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |