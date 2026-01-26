5 जीत के बाद RCB को मिली लगातार दूसरी हार, मुंबई इंडियंस ने बुरी तरह रगड़ा
विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 16वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों जीवित रखा है। पांच जीत के बाद आरसीबी की यह लगातार दूसरी हार है। मुंबई इंडियंस ने इस जीत के साथ अब शानदार लय पकड़ ली है।
विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 16वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 रनों से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों जीवित रखा है। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस करो या मरो वाले मैच में मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 199/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। नेट सिवर-ब्रंट का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने मात्र 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर WPL इतिहास का पहला शतक जड़ा। उन्हें सलामी बल्लेबाज हेली मैथ्यूज का भरपूर साथ मिला, जिन्होंने 56 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर मुंबई को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।
200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। मुंबई के वरिष्ठ गेंदबाजों हेली मैथ्यूज और शबनिम इस्माइल ने पावरप्ले के भीतर ही बेंगलुरु के शीर्ष पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर उनकी कमर तोड़ दी। बेंगलुरु की टीम पावरप्ले में ही आधे बल्लेबाज गंवाकर पूरी तरह बैकफुट पर थी।
मुश्किल स्थिति में फंसी बेंगलुरु की टीम को ऋचा घोष ने एक संघर्ष से भरी पारी के जरिए मैच में वापस लाने की कोशिश की। ऋचा ने मात्र 50 गेंदों में 90 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने नादिन डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी के साथ मिलकर संघर्ष किया और अंतिम दो ओवरों में 35 रन बटोरकर मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। 19वें ओवर में ऋचा ने अमानजोत कौर के खिलाफ लगातार तीन छक्के जड़े और अंतिम ओवर में भी अमेलिया केर पर दो छक्के लगाए। हालांकि, अंतिम गेंद पर वह छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गईं और बेंगलुरु की टीम 184/9 के स्कोर तक ही पहुंच सकी।
इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में गति हासिल कर ली है, जबकि बेंगलुरु के लिए यह लगातार दूसरी हार है। लगातार पांच जीत के बाद बेंगलुरु की लय थोड़ी बिगड़ी है और उन्हें फाइनल में सीधे प्रवेश पाने के लिए अपने अंतिम लीग मैच में वापसी करनी होगी। मुंबई के लिए यह एक कमांडिंग प्रदर्शन रहा जहां उनके बड़े खिलाड़ियों ने सही समय पर जिम्मेदारी निभाई और टीम को जीत दिलाई।
कप्तान स्मृति मंधाना ने मैच के बाद गेंदबाजों के प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए कहा कि लॉरेन बेल को छोड़कर अन्य गेंदबाज अपनी लाइन-लेंथ सही रखने में विफल रहे, जिससे मुंबई को बड़े रन बनाने का मौका मिला। कप्तान मंधाना ने ऋचा घोष की 90 रनों की पारी को अपने द्वारा देखी गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया, हालांकि वह टीम की हार से निराश थीं।