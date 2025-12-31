WPL 2026 में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन, आकाश चोपड़ा ने दो भारतीय नाम बताए

संक्षेप: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने 9 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। चोपड़ा का मानना है कि ऑरेंज कैप के लिए मंधाना और शेफाली में टक्कर होगी।

महिला प्रीमियर लीग का अगला सीजन 9 जनवरी से शुरू होने वाला है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट से पहले मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कई भविष्यवाणी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना और दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा रनों के मामले में बाकी सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ सकती हैं। वहीं आकाश चोपड़ा ने टूर्नामेंट के विजेता को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पिछले तीन बार की रनर-अप रही दिल्ली कैपिटल्स को 2026 का चैंपियन चुना है।

आकाश चोपड़ा ने ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन) के लिए स्मृति मंधाना को सबसे मजबूत दावेदार बताया है। आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, "मुझे लगता है कि इस सीजन में स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हो सकती हैं। वे शानदार लय में हैं और आरसीबी के लिए एक बड़ा सीजन देने को तैयार हैं।" हालांकि, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा को भी बराबर का दावेदार माना।

आकाश चोपड़ा ने कहा, "शेफाली जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी करती हैं, वे मंधाना को कड़ी टक्कर देंगी। इन दोनों के बीच ऑरेंज कैप के लिए अंत तक होड़ देखने को मिल सकती है।" दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगा। जेमिमा रोड्रिग्स इस बार टीम की कमान संभालेंगी। आकाश चोपड़ा ने कहा, ''दिल्ली की टीम तीनों सीजन में फाइनल तक पहुंची है लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। इस बार उनकी टीम काफी संतुलित है और मुझे लगता है कि वे अंततः अपनी पहली ट्रॉफी उठाएंगे।"