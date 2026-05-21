Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा कर पाते; मोहम्मद शमी पर अजीत अगरकर की दलील को किसने बताया बकवास?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट और 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में शमी को जगह मिलना तो दूर, चयनकर्ताओं ने उनके नाम की चर्चा तक नहीं की। इस पर वसीम जाफर ने BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से तीखा सवाल किया है कि क्या वह जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा ही सलूक कर पाते।

क्या जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा कर पाते; मोहम्मद शमी पर अजीत अगरकर की दलील को किसने बताया बकवास?

टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने अजीत अगरकर को आड़े हाथ लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट और 3 वनडे मैच की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में शमी को जगह मिलना तो दूर, सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग में उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई थी। इस पर जाफ ने बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से तीखा सवाल किया है कि क्या वह जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा ही सलूक कर पाते। उन्होंने अगरकर की दलील को ‘बकवास’ करार दिया।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान करते वक्त अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मोहम्मद शमी के नाम पर विचार नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अभी शमी की फिटनेस सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने लायक है। ये बात वसीम जाफर को काफी नागवार गुजरी है। उन्होंने इसे तेज गेंदबाज के प्रति 'अपमानजनक' करार दिया है।

ये भी पढ़ें:तो क्या खत्म हो गया शमी का करियर? टीम में चुना जाना तो दूर, नाम पर चर्चा तक नहीं

अगरकर की दलील को जाफर ने बताया 'बकवास'

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘ये बकवास है। हम मोहम्मद शमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे-वैसे खिलाड़ी के बारे में नहीं। यह मोहम्मद शमी के प्रति असम्मानजक है। आपने देखा, ये लड़का प्रदर्शन कर रहा है और आप कह रहे हैं कि वह सिर्फ टी20 के लिए फिट है। ये तो एक बहान है। अगर आपने उन पर विचार नहीं किया तो ये कहते कि हमने उन्हें नजरअंदाज किया। ये एक सही बयान होता। वह रणजी ट्रॉफी में अकेले अपने दम पर बंगाल को सेमीफाइनल में पहुंचाकर आया है, अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत।’

ये भी पढ़ें:हो गया टीम इंडिया का ऐलान, पंत से छिनी उपकप्तानी; बुमराह को मिला आराम

'अगर शमी की जगह बुमराह होते तब भी ऐसा करते?'

अजीत अगरकर की आलोचना करते हुए जाफर ने पूछा कि क्या वह जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा करते। उन्होंने कहा, 'क्या हो अगर बुमराह को इंजरी हो जाए और उसके बाद वह वापसी करें? क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करते? मोहम्मद शमी भी उसी ब्रैकेट में हैं। जाइए और किसी भी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज से पूछिए, वे उनको टॉप पर रखेंगे। उन्होंने भारत के लिए जो सर्विस दी है, ये उसके प्रति असम्मानजनक है।'

क्या कहा था अजीत अगरकर ने?

टीम चयन के ऐलान वे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी को लेकर कहा था, ‘मुझे पता है कि उन्होंने इस साल डोमेस्टिक खेला है लेकिन इस वक्त मुझे जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से वह अभी टी20 क्रिकेट के लिए ही तैयार हैं। इसलिए उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई।’

ये भी पढ़ें:पंत को चयनकर्ता का साफ-साफ मैसेज, नहीं सुधरे तो कटेगा 2027 वर्ल्ड कप से भी पत्ता

शमी के लिए वापसी की राह होती जा रही मुश्किल

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरी बार पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था। उसके बाद से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला। रणजी ट्रॉफी से लेकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक और शानदार प्रदर्शन के जरिए अपनी फिटनेस का सबूत भी दिया। हर बार चयनकर्ता उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। मोहम्मद शमी अब 35 वर्ष के हो चुके हैं और अब उनके लिए किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया में वापसी की राह काफी मुश्किल दिख रही है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Mohammed Shami Jasprit Bumrah Ajit Agarkar
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।