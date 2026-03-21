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IPL 2023 से डेथ ओवर्स में पानी की तरह रन बहा रही हैं ये टीमें, टॉप पर है दिल्ली कैपिटल्स

Mar 21, 2026 10:53 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2023 से 2025 तक सबसे ज्यादा खराब इकॉनमी रेट दिल्ली कैपिटल्स का है। उन टॉप 5 के बारे में जान लीजिए, जो आखिरी के ओवर में पानी की तरह रन बहा रही हैं। 

IPL 2023 से डेथ ओवर्स में पानी की तरह रन बहा रही हैं ये टीमें, टॉप पर है दिल्ली कैपिटल्स

T20 क्रिकेट में डेथ ओवर्स काफी मायने रखते हैं। इसका फायदा जो टीम उठाती है, उसे मैच जीतने में आसानी होती है। बात चाहे फिर गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की। अगर आपके लिए डेथ ओवर्स खराब जाते हैं तो आपकी टीम के लिए दिक्कतें खड़ी होती हैं। आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2023 से 2025 तक सबसे ज्यादा खराब इकॉनमी रेट दिल्ली कैपिटल्स का है। टॉप 5 में कौन-कौन सी टीमें हैं? जान लीजिए।

आईपीएल 2023 से और 2025 तक सबसे घटिया इकॉनमी रेट अगर किसी टीम का है तो वह दिल्ली कैपिटल्स है, जो अपने पहले खिताब के लिए देख रही है। पिछले 3 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तो छोड़िए टॉप 4 में भी जगह नहीं बना सकी है। दिल्ली की टीम का पिछले सीजन में कंबाइंड 16 से 20 ओवर्स यानी डेथ ओवर्स में इकॉनमी रेट 11.39 का है। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स है, जिसके लिए पिछला सीजन अच्छा रहा है।

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पंजाब किंग्स ने पिछले तीन सीजन में डेथ ओवर्स में 11.16 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए हैं। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट पंजाब की टीम 2023 और 24 के सीजन में प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच पाई थी। तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसका इकॉनमी रेट 11.13 का है। तीन में से एक बार ही टीम प्लेऑफ्स तक पहुंची है। डेथ ओवर्स में खराब गेंदबाजी का नतीजा आपके सामने है।

मुंबई इंडियंस पांच आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन पिछले तीन सीजन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी नेतृत्व वाली टीम टॉप 4 में है, जिसका डेथ ओवर्स में सबसे घटिया इकॉनमी रेट है। 11 के इकॉनमी रेट से पिछले तीन सीजन में मुंबई ने रन लुटाए हैं। हालांकि, दो बार टीम प्लेऑफ्स तक पहुंची है। पांचवें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स का नाम है, जिसका इकॉनमी रेट आखिरी के ओवर्स में 10.96 का है। एक बार ही टीम प्लेऑफ्स तक पहुंची है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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