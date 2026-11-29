सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग स्पीड को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि बुमराह की रफ्तार अब बढ़ नहीं सकती, अगर वह 135 किमी/घंटा तक अपनी रफ्तार कायम रखते हैं तो वह बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।

भारतीय टीम क्राइस्टचर्च में खेले जा रहा दूसरे टेस्ट मैच में काफी पीछे हो गई है। ध्रुव जुरेल के अलावा अन्य बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अपनी क्षमता के हिसाब से विकेट नहीं हासिल कर पाए हैं, जिसके कारण भारत के अन्य गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। बुमराह तीनों फॉर्मेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं लेकिन उनकी फॉर्म और स्पीड टीम के लिए चिंता का विषय है। दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।

बुमराह को दूसरे टेस्ट में नहीं मिले ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 26 ओवर तक विकेट नहीं हासिल कर सके। दूसरी पारी में उन्होंने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट हासिल किए। तेज गेंदबाज बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है और कीवी बल्लेबाजों के लिए खतरा रहे हैं लेकिन उनकी रफ्तार कम हो गई है। कई ओवरों में वह 135 किमी/घंटा की स्पीड भी पार नहीं कर सके और कई स्पेल में वह 130 किमी/घंटा की स्पीड से गेंदबाजी करते नजर आए। जोकि पहले नहीं देखा गया है। बुमराह ने वेलिंग्टन टेस्ट में 29 ओवर में 92 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके बाद 20 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि वह न्यूजीलैंड की पहली पारी में विकेट नहीं हासिल कर सके और 26 ओवर में 5 मेडन के साथ 49 रन दिए। उन्होंने अब तक दो मैच की टेस्ट सीरीज में 88 ओवर डाले हैं। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है लेकिन उनकी स्पीड 128-133 किमी/घंटा के आस-पास रही है। उन्होंने वेलिंग्टन में सिर्फ 6 प्रतिशत गेंदे 140 किमी/घंटा की स्पीड से फेंकी।

उनकी रफ्तार तेज नहीं होने वाली है सुनील गावस्कर ने ब्रॉडकास्टर से तीसरे दिन के खत्म होने पर बातचीत में कहा, ''मुझे लगता है कि हम बुमराह को ऐसे ही देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए उनकी उम्र 30 से ऊपर है। इसलिए आप जानते हैं कि अब उनकी रफ्तार तेज नहीं होने वाली है। ये निश्चित है। उन्होंने थोड़ी सी छोटी गेंदबाजी की है, जिसका मतलब है कि बल्लेबाज गेंद को खेलने से चूके जरूर हैं, लेकिन वे कुछ ऐसी अच्छी गेंदों को छोड़ने में भी कामयाब रहे हैं, जिन पर विकेट मिल सकते थे।''

दिग्गज ने कहा, ''सिर्फ सवाल यह है कि क्या वह इसे (अपनी रफ्तार को) लगभग 135 तक बढ़ा सकते हैं। 140 की रफ्तार वाली गेंद शायद हमें कभी-कभार ही देखने को मिले, लेकिन क्या वह इसे 135 तक ला सकते हैं, क्योंकि यह फिर भी काफी तेज होगी, और अगर इसके साथ मूवमेंट भी मिले, तो बल्लेबाजों के लिए इसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा।"