WTC पॉइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका ने हासिल किया पहला स्थान, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ीं
दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं भारतीय टीम चौथे स्थान पर है लेकिन उसके लिए टॉप-2 में पहुंचने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है।
दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 9 विकेट से हराया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने दो मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इसके साथ ही अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। अफ्रीका की टीम को पांचवें और अंतिम दिन जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे। टीम ने 1.3 ओवर में ही लक्ष्य को हासिक करके मैच अपने नाम किया। हालांकि अफ्रीका के जीतने के बाद अब भारत को अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा। हार से भारत की उम्मीदें खत्म हो सकती हैं।
अफ्रीका ने हासिल किया पहला स्थान
साउथ अफ्रीका की टीम ने जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 8 टेस्ट मैच खेलते हुए 6 जीते हैं और दो गंवाए हैं। अफ्रीका की टीम 75 प्रतिशत अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के साथ उन्हें 12 अंक मिले हैं। न्यूजीलैंड की टीम 72.22 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, वहीं भारतीय टीम 51.52% प्रतिशत अंक के साथ चौथे पायदान पर हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने उसे टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हटा दिया था। दक्षिण अफ्रीका मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन भी है।
भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में अपनी रैंक सुधारने के लिए अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे। अगर टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पहला मैच हारती है तो उसके 47.22 प्रतिशत अंक ही रह जाएंगे। जबकि न्यूजीलैंड की टीम 76.19 प्रतिशत अंकों के साथ अपनी जगह को मजबूत कर लेगी। इसके बाद भारत को 6 मैच और खेलने को मिलने वाले हैं लेकिन उनके लिए टॉप-2 में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा।
भारत के पास सात मैच
भारतीय टीम के पास इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में कुल सात मैच बचे हैं। अगर टीम यहां से अपने सभी मैच जीतती है तो उनके पास 70.37 प्रतिशत अंक हो जाएंगे। भारत ने अब तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं और 4 गंवाए हैं। टीम के दो मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत गुरुवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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