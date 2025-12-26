दीप्ति शर्मा ने बनाया अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I क्रिकेट में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
दीप्ति शर्मा ने एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। T20I क्रिकेट के इतिहास की दीप्ति शर्मा पहली क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में कम से कम 1000 रन बनाए हैं और 150 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एक अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह दुनिया की एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास डबल्स को पूरा किया है। दीप्ति शर्मा ने T20I क्रिकेट में कम से कम 1000 रन बनाने और 150 से ज्यादा विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा वह वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप से दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं।
दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट निकाले। जैसे ही दीप्ति शर्मा ने दूसरी सफलता हासिल की, वैसे ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने और 150 विकेट हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तीसरा विकेट लिया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महान गेंदबाज मेगन शूट की बराबरी कर ली, जिन्होंने 151 विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चटकाए हैं।
वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सिर्फ दो ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने 150 या इससे ज्यादा विकेट निकाले हैं। इनमें एक ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट हैं, जो 151 विकेट 123 मैचों में निकालने में सफल हुई थीं। उनकी बराबरी दीप्ति शर्मा ने की है। दीप्ति शर्मा को 150 विकेटों तक पहुंचने के लिए 131 मैच लगे हैं। दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1100 रन भी बना चुकी हैं। मेगन शूट के रनों की संख्या 200 भी नहीं है। ऐसे में दीप्ति एकमात्र क्रिकेटर 1000 रन और 150 विकेट के डबल्स पूरा करने वाली बनी हैं।
इस मुकाबले की बात करें तो 4 ओवर में दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 18 रन ही खर्च किए और 3 बड़े विकेट चटाकाए। इकॉनमी रेट इस मैच में दीप्ति का 4.50 का रहा। दीप्ति की दमदार गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 विकेट निकालकर श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी। 112 रन ही श्रीलंका की टीम इस मैच में बना सकी। भारत आसानी से इस स्कोर को चेज कर लेगा, क्योंकि खबर लिखे जाने तक 60 से ज्यादा रन भारत बना चुका है और एक ही विकेट गिरा है।