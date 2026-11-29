भारतीय टीम से बाहर रहना पीड़ादायक, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है, विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव का बयान
भारत को 2026 का टी-20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव फिलहाल इंडियंन टीम से बाहर चल रहे हैं। वे घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान हैं। उन्होंने बयान दिया है कि इंडियन टीम से बाहर होना उनके लिए दर्द भरा रहा, लेकिन उन्होंने उम्मीद बरकरार रखी है।
टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम से बाहर रहना पीड़ादायक है, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है।
भारत के लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार को राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था। मुंबई का यह क्रिकेटर फिलहाल घरेलू क्रिकेट में खेल रहा है।
सूर्यकुमार ने पत्रकारों से कहा, ''निश्चित तौर पर भारतीय टीम से बाहर होना पीड़ादायक है। आप लगातार पांच साल तक खेलते हैं और फिर अचानक आपको बाहर कर दिया जाता है। इससे दुख होता है, लेकिन यही तो इस खेल का असली आनंद है।'' उन्होंने कहा, ''यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसने मुझे पिछले दो वर्षों में और आईपीएल के बाद भी बहुत कुछ सिखाया है। कहा भी जाता है कि हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर होती है। इसलिए तब तक खेल जारी रहना चाहिए।''
सूर्यकुमार ने कहा बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है
सूर्यकुमार ने कहा कि वह बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।उन्होंने कहा, ''आईपीएल अभी बहुत दूर है। इसके बीच में कई अन्य टूर्नामेंट हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी है और फिर रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण। फिलहाल, मेरा पूरा ध्यान (मुश्ताक अली ट्रॉफी के) सुपर लीग पर है। मेरा ध्यान हर मैच में जीत हासिल करने और आखिर में खिताब जीतने पर है।'' सूर्यकुमार ने इसके साथ ही कहा कि उनकी बल्लेबाजी में किसी तरह की खामी नहीं है। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाजी में कुछ गड़बड़ हुई है। मैं पिछले पांच साल से इसी तरह खेल रहा हूं। मैं चाहे भारत की तरफ से खेलूं या मुंबई के लिए, मुझे बल्लेबाजी करने में हमेशा आनंद आया है।''
सूर्या के करियर पर एक नजर
बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेला है। उन्होंने अपने करियर में एक टेस्ट मैच, 37 वनडे मैच और 113 टी-20 मैच खेले हैं। सूर्यकुमार यादव टेस्ट और वनडे में सफल नहीं हो सके, लेकिन टी-20 में उनके आंकड़े बेहतर हैं। सूर्या ने 1 टेस्ट मैच की एक पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 8 रन बनाए हैं। वहीं, 33 वनडे मैचों की 35 पारियों में 773 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 25.77 की और स्ट्राइक रेट 105.03 का रहा। सूर्यकुमार यादव ने वनडे में चार अर्धशतक जड़े। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 113 टी-20 मैच खेले, जिसकी 107 पारियों में 3272 रन बनाए। इस दौरान सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट 162.9 का और औसत 36.36 का रहा। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में चार शतक और 25 अर्धशतक जड़े। 117 इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। सूर्या भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।