अब पाकिस्तान से किस मकसद से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीकी टीम? सेमीफाइनल की सीट तो हो चुकी पक्की

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका की मंगलवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान से टक्कर होगी। सेमीफाइनल की सीट पक्की कर चुकी दक्षिण अफ्रीकी टीम अब शीर्ष दो में जगह बनाने के मकसद के साथ उतरेगी।

दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है और अब टीम मंगलवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैच में जीत की लय बरकरार रखने और ग्रुप चरण में शीर्ष दो में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के इरादे से उतरेगी। कोलंबो का मौसम फिर से खेल बिगाड़ सकता है लेकिन अगर खेल संभव होता है तो अब तक आठ अंक हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम लीग मुकाबले समाप्त होने से पहले अपने खाते में दो और अंक जोड़ना चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर लीग चरण में शीर्ष दो में जगह बनाती है तो इससे वह सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से बच सकती है। ऑस्ट्रेलिया तालिका में शीर्ष पर रहने का प्रबल दावेदार दिख रहा है, जिसका मुकाबला चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। कोलंबो में खेले गए कई मैच बारिश के कारण रद्द करने पड़े थे और इस मैच में भी बारिश अपना प्रभाव डाल सकती है। इससे विश्व कप के मैच श्रीलंका की राजधानी में आयोजित करने के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के फैसले पर भी सवाल उठने लग गए हैं।

कोलंबो में खेले गए नौ मैचों में से पांच का परिणाम खराब मौसम के कारण नहीं निकला। पाकिस्तान की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है और ऐसे में उसकी टीम प्रतिष्ठा की खातिर इस मैच में खेलेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता उसकी बल्लेबाजी है और अगर उसे जीत हासिल करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

दक्षिण अफ्रीका की टीम काफी मजबूत नजर आती है। कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट और ताज़मिन ब्रिट्स जैसी खिलाड़ी शीर्ष क्रम में बहुत मजबूत हैं, जबकि सुने लुस और मारिज़ेन काप बीच के ओवरों में गति बनाए रख सकती हैं। नादिन डी क्लार्क ने अब तक अच्छा प्रदर्शन करके खुद को अच्छा फिनिशर साबित किया है। उसके अधिकतर बल्लेबाज़ों का स्ट्राइक-रेट 80 से 120 के बीच है। इसकी तुलना में पाकिस्तान की शीर्ष क्रम की किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 75 के आसपास भी नहीं है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह।