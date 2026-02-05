स्टेडियम में अपना नाम सुनकर दंग रह गए थे तिलक वर्मा, ताबड़तोड़ बैटिंग का राज बताया
भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा है कि वॉर्मअप मैच में फैंस द्वारा उनका नाम लिए जाने से वह हैरान रह गए थे। तिलक वर्मा ने अफ्रीका के खिलाफ 19 गेंद में 45 रन ठोके।
भारतीय टीम ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को टी20 विश्व कप के वॉर्मअप मुकाबले में 30 रनों से हराया। टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर कई टीमों के हौसले पस्त हो गए होंगे। भारतीय टीम ने नवी मुंबी में खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 240 रन बनाए। भारतीय पारी के दौरान तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 19 गेंदों में 45 रन की पारी खेली। काफी समय बाद वह भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए दिखे और चोट के बाद वापसी करते हुए वह लय में भी नजर आए। तिलक ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैच में फैंस उनका नाम लेंगे।
तिलक वर्मा ने अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 19 गेंद में 45 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 236.84 का रहा। 11वें ओवर में मार्को यानसेन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। जनवरी की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के दौरान लगी चोट के बाद अंडकोष की सर्जरी कराने के चलते वे लगभग एक महीने से मैदान से बाहर थे। तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए और उनकी गैरमौजूदगी में भारत ने लगभग सभी मैचों में नंबर तीन पर ईशान किशन को खिलाया। सर्जरी के बाद तिलक ने सीओई में रिकवरी किया।
तिलक वर्मा ने मैच के बाद BCCI के चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, ''मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी मैदान पर वापस आ जाऊंगा। CoE और BCCI के लिए वाकई बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा सपना वर्ल्ड कप खेलना है। जैसे ही मैं बाउंड्री के अंदर घुसा, हर कोई मेरा नाम चिल्ला रहा था। मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, इसलिए बहुत अच्छा लगा और जैसे ही मैं बल्लेबाजी करने गया, मुझे बहुत बूस्ट मिला।''
उन्होंने आगे कहा, ‘’ईशान और अभिषेक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, मैंने फैसला किया कि मैं आक्रामक खेलूंगा। मुझे स्टेडियम के खचाखच भरने की उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ वार्म-अप मैच है, लेकिन क्रेज कमाल का है और सबको सच में धन्यवाद। आज का वाइब शानदार था और तिलक और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है।''
