Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़World Cup Hero Smriti Mandhana Nominated for ICC Player of the Month Award Laura Wolvaardt Ashleigh Gardner
अक्टूबर के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की रेस में स्मृति मंधाना, गार्डनर-लॉरा से है टक्कर

अक्टूबर के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की रेस में स्मृति मंधाना, गार्डनर-लॉरा से है टक्कर

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ऐश गार्डनर और लॉरा वुलफार्ट भी रेस में शामिल हैं।

Thu, 6 Nov 2025 05:09 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया है। मंधाना ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत उन्हें यह नामांकन मिला है। अक्टूबर के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की दौड़ में नोमान अली, सेनुरन मुथुसामी और राशिद खान शामिल हैं, जबकि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की स्टार खिलाड़ी ऐश गार्डनर, स्मृति मंधाना और लॉरा वुलफार्ट ने महिला वर्ग में जगह बनाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत की सलामी बल्लेबाज मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की वुलफार्ट आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बड़े मैचों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद इस प्रतिष्ठित महिला मासिक पुरस्कार की दौड़ में हैं। दोनों श्रेणियों के लिए तीन नामांकितों को प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले से आखिरी दिन तक के प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में मंधाना ने 58, 117 और 125 रनों की प्रभावशाली पारियां खेली थीं। स्मृति मंधाना पहले भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुकी हैं। उन्होंने सितंबर 2025 के लिए भी आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था। स्मृति मंधाना ने हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत के लिए शानदार और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 पारियों में 434 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:शेफर्ड ने सूर्यकुमार को पीछे छोड़ा, कम गेंद में 50 छक्के लगाने वाले चौथे बैटर

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर गार्डनर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तिकड़ी में शामिल हैं। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान और दक्षिण अफ्रीका के मुथुस्वामी को पाकिस्तान में दो मैचों की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में अपनी-अपनी टीमों को एक-एक मैच जिताने में मदद करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। लेग स्पिनर राशिद को सफेद गेंद वाले क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर यह नामांकन मिला है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Women Cricket Team ICC Smriti Mandhana
लेटेस्ट IND vs AUS, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |