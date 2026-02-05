ईशान किशन ने आते ही संजू का काम बिगाड़ा, आकाश चोपड़ा ने लगाई ओपनिंग जोड़ी पर मुहर
आकाश चोपड़ा का मानना है कि संजू सैमसन भारत की शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बना ली है।
टी20 विश्व कप के शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर दुविधा में नजर आ रही है। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर पारी की शुरुआत के लिए भेजा, जबकि इससे पहले अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन नियमित ओपनर थे। हालांकि टीम मैनेटमेंज ने ईशान किशन को ऊपर भेजकर ये हिंट जरूर दिया है कि संजू सैमसन के लिए विश्व कप में खेलने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि ईशान किशन ने टी20 विश्व कप के लिए बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली है।
आकाश चोपड़ा ने कहा है कि ईशान किशन ने अपनी शानदार पारियों से टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनका मानना है कि संजू सैमसन बतौर ओपनर काफी पीछे रहे गए हैं। नवी मुंबई में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कंफर्म किया था कि अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। किशन ने वॉर्म अप में अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। किशन छठे ओवर में रिटायर्ड आउट हुए।
आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा, ''निश्चित तौर पर, मेरा मतलब उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। कोई सवाल नहीं है। चोपड़ा ने कहा कि सैमसन ही एकमात्र बल्लेबाज हैं, जोकि प्लेइंग इलेवन में नहीं शामिल होंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए किसी भ जगह कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, ''कोई चोटिल होता है, किसी को बुखार हो सकता है या किसी की फॉर्म खराब हो सकती है, फिर उन्हें मौका दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसे अपनी नेचुरल पोजिशन पर बैटिंग करने का मौका ही न मिले, क्योंकि वह अकेला ऐसा बैट्समैन है जिसे कहीं भी बैटिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए आज एक मौका था, अगर वह रन भी बना लेता, तो यह एकदम सही होता।"
