ईशान किशन ने आते ही संजू का काम बिगाड़ा, आकाश चोपड़ा ने लगाई ओपनिंग जोड़ी पर मुहर

संक्षेप:

आकाश चोपड़ा का मानना है कि संजू सैमसन भारत की शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बना ली है।

Feb 05, 2026 04:20 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
टी20 विश्व कप के शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर दुविधा में नजर आ रही है। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर पारी की शुरुआत के लिए भेजा, जबकि इससे पहले अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन नियमित ओपनर थे। हालांकि टीम मैनेटमेंज ने ईशान किशन को ऊपर भेजकर ये हिंट जरूर दिया है कि संजू सैमसन के लिए विश्व कप में खेलने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि ईशान किशन ने टी20 विश्व कप के लिए बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर ली है।

आकाश चोपड़ा ने कहा है कि ईशान किशन ने अपनी शानदार पारियों से टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनका मानना है कि संजू सैमसन बतौर ओपनर काफी पीछे रहे गए हैं। नवी मुंबई में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कंफर्म किया था कि अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। किशन ने वॉर्म अप में अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। किशन छठे ओवर में रिटायर्ड आउट हुए।

आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा, ''निश्चित तौर पर, मेरा मतलब उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। कोई सवाल नहीं है। चोपड़ा ने कहा कि सैमसन ही एकमात्र बल्लेबाज हैं, जोकि प्लेइंग इलेवन में नहीं शामिल होंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए किसी भ जगह कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, ''कोई चोटिल होता है, किसी को बुखार हो सकता है या किसी की फॉर्म खराब हो सकती है, फिर उन्हें मौका दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसे अपनी नेचुरल पोजिशन पर बैटिंग करने का मौका ही न मिले, क्योंकि वह अकेला ऐसा बैट्समैन है जिसे कहीं भी बैटिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए आज एक मौका था, अगर वह रन भी बना लेता, तो यह एकदम सही होता।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

