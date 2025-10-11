वर्ल्ड कप: इस इंतजार में है भारतीय टीम…ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले स्नेह राणा ने कबूल किया एक कड़वा सच

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले स्नेह राणा ने एक कड़वा सच कबूल किया है। भारत के शीर्षक्रम के बल्लेबाज मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास नहीं कमाल नहीं कर सके हैं।

महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले तीन मैचों में भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के बीच ऑलराउंडर स्नेह राणा ने शनिवार को कहा कि सभी बल्लेबाजों को पता है कि कहां चूक हो रही है और उस पर व्यक्तिगत तौर पर और एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और जेमिमा रौड्रिग्स तीन मैचों में क्रमश: 49, 54 और 32 रन ही बना सकीं हैं। तीनों मैचों में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत को संकट से निकाला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को ऋचा घोष के 94 रन के बावजूद भारत को तीन विकेट से पराजय का सामना करना पड़ा था।

सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को सबसे अहम ग्रुप मुकाबले से पहले राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है लेकिन हम भी सकारात्मक सोच के साथ उतरेंगे। हमने अतीत में उनके खिलाफ मैच खेले हैं और उन्हें हराया भी है। कोशिश यही रहेगी कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें और जीत के साथ आगे जायें।’’ टूर्नामेंट में अभी तक छह विकेट लेने के अलावा तीन पारियों में नाबाद 28 , 20 और पिछले मैच में 33 रन बनाने वाली हरफनमौला ने कहा, ‘‘सभी खिलाड़ियों को पता है कि उनसे क्या अपेक्षा है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का खराब फॉर्म उतनी चिंता का विषय नहीं है। ये वही बल्लेबाज है जो अब तक अच्छा खेलते आए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा है और हमारे पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज टीम में हैं। बस एक अच्छी पारी का इंतजार है और उम्मीद है कि वे जल्दी वापसी करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टीम दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘विश्व कप का दबाव अलग ही होता है और आस्ट्रेलिया आक्रामक क्रिकेट खेलती है लेकिन हमने रणनीति बनाई है और कल उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे।’’ राणा ने यह भी कहा कि टीम को छठे गेंदबाज की जरूरत महसूस नहीं हो रही है लेकिन आखिरी ओवरों में प्रदर्शन में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा,‘‘टीम प्रबंधन को देखना है कि छठे गेंदबाज को रखना है या नहीं। लेकिन मुझसे पूछें तो हमारे पास शानदार गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ने पर प्रतिका और हरमन दी भी गेंदबाजी करती हैं तो छठे गेंदबाज की कमी नहीं लग रही।’’