बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरा विश्व क्रिकेट संघ, T20 WC से बाहर होने पर जताई चिंता; कहा- हम अपील करते…

संक्षेप:

विश्व क्रिकेट संघ (डब्ल्यूसीए) बांग्लादेश के सपोर्ट में आगे आया है। डब्ल्यूसीए ने कहा कि बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना दुखद है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है।

Jan 25, 2026 02:57 pm ISTMd.Akram लंदन, भाषा
विश्व क्रिकेट संघ (डब्ल्यूसीए) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने पर चिंता व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि यह ‘‘एक दुखद क्षण’’ है जिस पर ‘‘गहन चिंतन’’ करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शनिवार को पुष्टि की कि सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। आईसीसी ने कहा कि यह ‘‘मुश्किल फैसला’’ इसलिए किया गया क्योंकि टूर्नामेंट से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के उसकी टीम के मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के अनुरोध को पूरा करना संभव नहीं था।

'गहन चिंतन करने की जरूरत'

डब्ल्यूसीए के सीईओ टॉम मोफैट ने बयान में कहा, ‘‘टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने और इस कारण टी20 के सर्वोच्च टूर्नामेंट से एक क्रिकेट प्रेमी देश की अनुपस्थिति हमारे खेल, बांग्लादेश के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक दुखद क्षण है। यह एक ऐसा क्षण है जिस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है।’’ आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीसीबी ने अपनी टीम को भारत भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने हालांकि यह तर्क दिया कि भारत में बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम, अधिकारियों या समर्थकों के लिए कोई प्रमाणित सुरक्षा खतरा नहीं था और पूर्व में तय किए गए कार्यक्रम में बदलाव करना उचित नहीं था।

'क्रिकेट को तब मजबूती मिलती...'

मोफैट ने कहा, ‘‘क्रिकेट को तब मजबूती मिलती है जब प्रत्येक टीम और प्रत्येक खिलाड़ी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उन्हें उचित और निरंतर समर्थन दिया जाता है और वे निष्पक्ष शर्तों पर भाग ले पाते हैं। खेल तब सर्वश्रेष्ठ होता है जब सभी प्रतिभागी इसकी सफलता में वास्तविक योगदान देते हैं।’’ डब्ल्यूसीए पेशेवर क्रिकेटरों का एक वैश्विक संगठन है, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी सदस्य हैं। भारतीय क्रिकेटर डब्ल्यूसीए के सदस्य नहीं हैं। आईसीसी बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में बांग्लादेश का मैचों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव 14-2 के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया, जिसमें केवल पाकिस्तान ने ही उसका समर्थन किया।

'हम अपील करते हैं कि खेल को...'

डब्ल्यूसीए की सीईओ ने कहा, ‘‘यह घटनाक्रम क्रिकेट जगत में आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। विभाजन या बहिष्कार को हावी होने देने के बजाय, हम खेल के नेतृत्वकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे शासी निकायों, लीग और खिलाड़ियों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करें, ताकि खेल को विभाजित करने के बजाय एकजुट किया जा सके और खेल के दीर्घकालिक विकास और सफलता के साझा हित में काम किया जा सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विश्वभर के खिलाड़ियों और उनके संघों की तरफ से हम बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे जिन्होंने विश्व कप में खेलने का मौका गंवा दिया है। हम बीसीबी और अन्य सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि हमारे खेल को वैश्विक स्तर पर मजबूत और विकसित किया जा सके।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Bangladesh Cricket Team T20 World Cup 2026 ICC
