काम छोड़कर SA vs AUS टेस्ट मैच देख रहे थे दो कर्मचारी, कैमरे में हुए कैद तो बदल ली पोजिशन; वीडियो
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेडियम के पास एक कंपनी के दो कर्मचारी काम छोड़कर टेस्ट मैच को देखते हुए नजर आए, बड़ी स्क्रीन पर दोनों का चेहरा आने पर वह तुरंत काम पर लग गए।
क्रिकेट फैंस इन दिनों अलग-अलग टीमों के मैचों को देखने का लुफ्त उठा रहे हैं। पाकिस्तान में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई है, जबकि भारतीय टीम इस न्यूजीलैंड में हैं, जहां वह लंबे टूर पर है। अफगानिस्तान-जिम्ब्बावे के साथ वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमें भी मैदान पर हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट मैच के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी मैच देखने के चक्कर में अपना काम भूल गए और जब लाइव कैमरे उन पर पड़ा तो वह अचानक मैच देखना छोड़कर अपने काम में लग गए। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन का वीडियो काफी वायरल हुआ है और लोग मीम्स के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
बड़ी स्क्रीन पर चेहरा आते ही करने लगे काम
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच मंगलवार से केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान ब्रॉकास्टर के कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर कमेंटेटर के साथ फैंस भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। दरअसल स्टेडियम के करीब में एक कंपनी के दो कर्मचारी अपने चेयर पर बैठकर मैदान पर चल रहे मैच को देखते हुए नजर आए। इस दौरान स्टेडियम के बड़े रिप्ले स्क्रीन पर इन दोनों की तस्वीरें सामने आई, जिसे देखने के बाद दोनों कर्मचारी चौंक गए और अपने मॉनिटर की ओर मुंह करके काम करने की कोशिश करने लगे। दोनों का रिएक्शन देखकर हर कोई हंसते हुए नजर आया।
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 214 रनों से जीता था लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रनों से करारी शिकस्त दी। तीसरा और निर्णायक मुकाबला केपटाउन में हो रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में चार खिलाड़ियों के अर्धशतक की बदौलत 82.3 ओवर में 329 रन बनाए हैं। टीम के लिए माक्वैश एकरमैन ने सर्वाधिक 95 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट चटकाए।
तीसरे मैच में अफ्रीका को मारक्वैश एकरमैन और एडन मार्करम ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 190 गेंद में 158 रन की साझेदारी हुई। एकरमैन 94 गेंद में 95 रन बनाकर आउट हुए। मार्करम ने 141 गेंद में 78 रन की पारी खेली। कप्तान तेम्बा बावुमा खाता नहीं खोल सके। ब्रीट्जके ने दो रन बनाए। विकेटकीपर रिकल्टन ने 42 रन की पारी खेली। मार्का यानसेन ने 42 रन बनाए। पहली पारी में अफ्रीका के 5 बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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