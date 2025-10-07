Womens World Cup Why is India s two back to back matches in Visakhapatnam a relief for Indian batters महिला विश्व कप: विशाखापत्तनम में बैक टु बैक भारत के 2 मैच भारतीय बैटर के लिए क्यों है राहत वाली बात?, Cricket Hindi News - Hindustan
महिला विश्व कप: विशाखापत्तनम में बैक टु बैक भारत के 2 मैच भारतीय बैटर के लिए क्यों है राहत वाली बात?

विशाखापत्तनम में पुरुषों के वनडे में 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पांच विकेट पर 387 रन का स्कोर इस स्टेडियम पर सर्वोच्च स्कोर है। इस स्टेडियम में चार बार 320 से अधिक और छह बार 280 से 299 के बीच स्कोर बना है। आईपीएल के दौरान भी यहां हाई स्कोरिंग मैच दिखे हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 7 Oct 2025 12:46 PM
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में दो महत्वपूर्ण मैच खेलने वाली भारतीय टीम की बल्लेबाजों को संतुलित पिच से मिलने वाली मदद से राहत मिलने वाली है। वजह ये है कि मेजबान टीम की बल्लेबाज मौजूदा महिला क्रिकेट विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में भिड़ेगी।

यह मैदान 23 जनवरी 2014 को श्रीलंका के खिलाफ भारत के मैच के बाद 11 साल के अंतराल पर किसी महिला एकदिवसीय मैच की मेजबानी कर रहा है।

आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘अगर आप आईपीएल सहित पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें तो पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी। अगर ओस नहीं होगी तो गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों को मैच आगे बढ़ने पर कुछ मदद मिलेगी।’’

यहां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में आम तौर पर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं क्योंकि भारतीय पुरुष टीम और दिल्ली कैपिटल्स (आईपीएल में) दोनों ही 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे हैं।

पुरुषों के वनडे में 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पांच विकेट पर 387 रन का स्कोर इस स्टेडियम पर सर्वोच्च स्कोर है। इस स्टेडियम में चार बार 320 से अधिक और छह बार 280 से 299 के बीच स्कोर बना है।

भारतीय महिला टीम इन आंकड़ों का तहे दिल से स्वागत करेगी क्योंकि उसे आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गुवाहाटी और कोलंबो में क्रमशः आठ विकेट पर 269 रन (श्रीलंका के खिलाफ) और 247 रन (पाकिस्तान के खिलाफ) बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 अक्टूबर को होने वाले मैच से पहले एसीए-वीडीसीए स्टेडियम के स्टैंड को पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर रवि कल्पना का नाम दिया जाएगा।

यह फैसला भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना द्वारा अगस्त में ‘ब्रेकिंग द बाउंड्रीज’ कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश को दिए गए सुझाव के बाद लिया गया।

एसीए ने एक बयान में कहा, ‘‘मिताली राज और रवि कल्पना को एसीए की सराहना उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिन्होंने भारत में महिला क्रिकेट को नया रूप दिया है और साथ ही अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है।’’

मिताली ने 232 एकदिवसीय मैच में 50.68 की औसत से सात शतक के साथ 7805 रन बनाए जबकि उन्होंने 89 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 17 अर्द्धशतक के साथ 2364 रन जोड़े। उन्होंने 2022 में संन्यास लेने से पहले 12 टेस्ट मैच भी खेले जिनमें 43.68 के औसत से 699 रन बनाए।

कल्पना ने 2015 और 2016 के बीच सात एकदिवसीय मैच खेले लेकिन भारतीय टीम में उनके आने से इस क्षेत्र की कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिली जिनमें अरुंधति रेड्डी, एस मेघना और एन श्री चरणी शामिल हैं।

