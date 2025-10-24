महिला विश्व कप: स्मृति मंधाना-प्रतीका रावल ने उलट-पलट डाले रिकॉर्ड बुक, गिनते-गिनते थक जाओगे

संक्षेप: महिला विश्व कप में गुरुवार को भारत ने न्यूजीलैंड को को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की तरफ से दोनों ओपनर स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शानदार शतकीय पारियां खेली। इस दौरान उन्होंने और टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें गिनते-गिनते आप थक सकते हैं।

महिला एकदिवसीय विश्व कप में भारतीय टीम ने गुरुवार को न्यूजीलैंड को हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। बारिश से कुछ देर के लिए प्रभावित हुए मैच में भारत ने 49 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य मिला लेकिन वह 8 विकेट पर 271 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल को 53 रन से जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। भारत की तरफ से दोनों ओपनर स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शानदार शतक जड़े। इस दौरान उन्होंने और टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड बनाए।

इंटरनेशनल सेंचुरी के मामले में टॉप पर मंधाना स्मृति मंधाना ने सिर्फ 95 गेंदों में 109 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 17वां शतक था। इस तरह शतक के मामले में वह महिला क्रिकेटरों में वह मेग लैनिंग के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच चुकी हैं। लैनिंग ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 सेंचुरी जड़ी है।

ODI में सबसे ज्यादा शतक के मामले में दूसरे नंबर पर मंधाना मंधाना का ये वनडे इंटरनेशनल में 14वां शतक था। सबसे ज्यादा ओडीआई शतक लगाने वाली मेग लैनिंग से अब वह सिर्फ एक शतक पीछे हैं। लैनिंग ने 15 ओडीआई शतक जड़े हैं।

बतौर ओपनर स्मृति मंधाना के सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना अब महिला ओडीआई में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई हैं। उन्होंने सुजी बेट्स को पछाड़ा है। मंधाना ने ओपनिंग करते हुए ओडीआई में 5194 रन बनाए हैं। बेट्स के नाम 5088 रन थे।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई शतक स्मृति मंधाना का ये 2025 में 5वां ओडीआई शतक था। ये महिला क्रिकेट में किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे शतक का रिकॉर्ड है। तैजमिन ब्रिट्स ने भी 2025 में ही 5 ओडीआई सेंचुरी जड़ी हैं। इस तरह इस मामले में मंधाना और ब्रिट्स संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

किसी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना के लिए 2025 बहुत ही शानदार रहा है। इस साल अब तक उन्होंने वनडे में 1259 रन बनाए हैं। ये किसी कैलेंडर ईयर में किसी भी महिला बल्लेबाज की तरफ से बनाए गए सबसे ज्यादा ओडीआई रन हैं। खास बात ये है कि इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत की ही प्रतीका रावल हैं जिन्होंने 2025 में अब तक 976 वनडे रन बना चुकी हैं। विश्व कप के दौरान उनके पास स्मृति मंधाना के बाद एक कैलेंडर ईयर में 1000 वनडे रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनने का सुनहरा मौका है।

प्रतीका रावल संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली महिला मैच में स्मृति मंधाना के अलावा प्रतीका रावल ने भी शतक जड़ा। उन्होंने 134 गेंदों में 122 रन की जबरदस्त पारी खेली। इसके साथ ही इस युवा बल्लेबाज ने ओडीआई में 1000 रन पूरे कर लिए। वह संयुक्त रूप से सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरा करने वाली दुनिया की महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने 23 पारियों में यह कारनामा किया। 1988 में लिंडसे रीलर ने भी 23 पारियों में 1000 ओडीआई रन पूरे किए थे।

महिला विश्व कप में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह महिला विश्व कप में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। पिछला रिकॉर्ड स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत के नाम था जिन्होंने 2022 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 184 रन की साझेदारी की थी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी मंधाना-रावल के बीच हुई 212 रन की साझेदारी न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की सारा टेलर और लिंडिया ग्रीनवे के नाम था जिन्होंने 2012 में तीसरे विकेट के लिए 201 रन की साझेदारी की थी।

शतकीय साझेदारी में मंधाना-रावल ने मिताली राज-पूनम रावत की बराबरी की स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के बीच वनडे में ये 7वीं शतकीय साझेदारी थी। इस तरह उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी के मिताली राज और पूनम रावत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मिताली-पूनम ने भी भारत के लिए वनडे में 7 साझेदारियां की थी।

एक साल में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी मंधाना और रावल के बीच इस साल अब तक 5 शतकीय साझेदारी हो चुकी हैं। महिला वनडे में किसी एक कैलेंडर ईयर में ये किसी जोड़ी की तरफ से संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी है। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और लिसा केटली भी एक कैलेंडर ईयर में 5 शतकीय साझेदारी का कारनामा कर चुकी हैं।

महिला विश्व कप के इतिहास में भारत का सर्वोच्च स्कोर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन का अंबार खड़ा किया। यह महिला विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले इसी विश्व कप में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में 330 रन का स्कोर खड़ा किया था। हालांकि उस मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था।