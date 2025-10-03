Womens World Cup Points Table Update After BANW vs PAKW 3rd Match Pakistan defeat pushes India to No 3 BAN in Top 2 Women's World Cup Points Table: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ भारी नुकसान, BAN ने पॉइंट्स टेबल में मचाई उथल-पुथल, Cricket Hindi News - Hindustan
Womens World Cup Points Table Update After BANW vs PAKW 3rd Match Pakistan defeat pushes India to No 3 BAN in Top 2

Women's World Cup Points Table: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ भारी नुकसान, BAN ने पॉइंट्स टेबल में मचाई उथल-पुथल

Women's World Cup Points Table Update- बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में पहला बड़ा उलटफेर कर दिया है। बांग्लादेश की इस जीत से हालांकि पॉइंट्स टेबल में भारत को नुकसान हुआ है और टीम इंडिया तीसरे पायदान पर खिसक गई है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 05:58 AM
Women's World Cup Points Table Update- निगार सुल्ताना की अगुवाई वाली बांग्लादेश की वुमेंस क्रिकेट टीम ने गुरुवार, 2 अक्टूबर को वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का पहला उलटफेर किया। पाकिस्तान को उन्होंने 7 विकेट से धूल चटाकर अपना पहला मैच जीता। इस जीत के साथ बांग्लादेश की टीम आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। उनकी इस जीत से भारत को नुकसान हुआ है और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया तीसरे पायदान पर खिसक गई है। बता दें, पहले पायदान पर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था।

भारत-श्रीलंका के बीच आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 59 (DLS मेथड) रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया इस जीत के बाद पहले पायदान पर थी, मगर अगले दो मैचों के बाद भारत धीरे-धीरे तीसरे पायदान पर खिसक गया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। तीनों ही विजयी टीमों के खाते में 2-2 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भारत से आगे है।

वहीं श्रीलंका 6ठे, पाकिस्तान 7वें और न्यूजीलैंड सबसे नीचे 8वें नंबर पर है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें आज अपने अभियान का आगाज करेगी।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
ऑस्ट्रेलिया110002+1.780
बांग्लादेश110002+1.623
भारत110002+1.255
इंग्लैंड0000000
साउथ अफ्रीका0000000
श्रीलंका101000-1.255
पाकिस्तान101000-1.623
न्यूजीलैंड101000-1.780

कैसा रहा BANW vs PAKW मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और 38.3 ओवर में उन्होंने बांग्लादेश के आगे घुटने टेक दिए। पूरी टीम 129 के स्कोर पर सिमट गई। इस दौरान एक भी पाकिस्तानी बैटर 25 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई। रमीन शमीम 23 रनों के साथ टीम की हाईएस्ट स्कोरर रहीं। बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी में शोर्ना अख्तर चमकीं, जिन्होंने 3.3 ओवर में मात्र 5 रन देकर 3 विकेट चटकाए, इस दौरान उन्होंने 3 ओवर मेडन भी डाले।

130 रनों के टारगेट का पीछे बांग्लादेश ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ किया। 7 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद रुबिया हैदर ने 77 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली, मिडिल ऑर्डर की बैटर्स ने उनका इस दौरान भरपूर साथ दिया। निगार सुल्ताना ने 44 गेंदों पर 23 रन तो, सोभाना मोस्टरी ने 19 गेंदों पर 24* रनों की शानदार पारी खेल टीम को जीत दिलाई।

पाकिस्तान का अगला मैच भारत से 5 अक्टूबर को है।

