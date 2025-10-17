Cricket Logo
महिला विश्व कप: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले ने तोड़ डाले व्यूअरशिप के सभी रिकॉर्ड

संक्षेप: महिला वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती 13 मैचों को 6 करोड़ लोगों ने देखा है जो 2022 में हुए पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच हुए मुकाबले ने तो व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

Fri, 17 Oct 2025 11:47 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईसीसी और जियोहॉटस्टार ने महिला विश्व कप के शुरुआती 13 मैचों के व्यूअरशिप के आंकड़ों को जारी किया है। भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में हो रहे वर्ल्ड कप पर क्रिकेट फैंस का खूब प्यार बरस रहा है। शुरुआती 13 मैचों को 6 करोड़ लोगों ने देखा है जो 2022 में हुए पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच हुए मुकाबले ने तो व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

सिर्फ व्यूअरशिप ही नहीं, मैच देखने के औसत समय में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। शुरुआती 13 मैचों का कुल मिलाकर कंजप्शन 7 अरब मिनट रहा है जो 2022 के वर्ल्ड कप के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है। पिछली बार महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला विश्व कप में 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा था। ये मुकाबला कोलंबों में हुआ था जिसे भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में जीता था। उस मैच को 2.84 करोड़ लोगों ने कुल मिलाकर 1.87 अब मिनट तक देखा था। महिला क्रिकेट के इतिहास में अब तक किसी भी मैच को इतनी व्यूअरशिप नहीं मिली है।

12 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापत्तनम में हुए मुकाबले ने भी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया था। उस मैच को एक वक्त 48 लाख लोग एक साथ देख रहे थे। महिला क्रिकेट के इतिहास में उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने ज्यादा लोग एक ही वक्त में एक साथ मैच को देख (Concurrent Viewers) रहे हों।

