महिला विश्व कप फाइनल ने व्यूअरशिप के तोड़े रिकॉर्ड, पुरुष टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जितने दर्शक खींचे

टीम इंडिया ने पिछले हफ्ते आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में इतिहास रच दिया, जब उसने पहली बार इस पर कब्जा जमाया। इस दौरान एक और इतिहास रचा गया। महिला विश्व कप के फाइनल को करोड़ों दर्शकों का प्यार मिला। वैसा ही प्यार जैसा पुरुष विश्व कप के फाइनल को मिलता है। दर्शक संख्या के मामले में महिला विश्व कप का फाइनल 2024 के पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल के करीब था। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारतीय टीम थी और उसने ही खिताब जीता था।

महिला विश्व कप के दौरान जियो हॉटस्टार ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या के साथ जुड़ाव और पहुंच के नए मानक स्थापित किए हैं। ये भारत में महिला खेल और क्रिकेट प्रसारण के एक नए युग की शुरुआत को दिखाता है, जहां महिला क्रिकेट खेल के सबसे बड़े मंचों के साथ गर्व से खड़ा है।

चार साल में एक बार होने वाले इस शोकेस के फ़ाइनल मैच ने जियो हॉटस्टार पर 185 मिलियन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 फ़ाइनल के दर्शकों की संख्या के बराबर और टाटा आईपीएल की औसत दैनिक पहुंच से अधिक था। कुल मिलाकर, टूर्नामेंट ने 446 मिलियन की पहुंच दर्ज की, जो महिला क्रिकेट के लिए अब तक की सबसे अधिक पहुंच है, जो पिछले तीन आईसीसी महिला विश्व कप के कुल योग से भी अधिक है, जो भारत में महिला क्रिकेट दर्शकों की संख्या के विकास में एक असाधारण मील का पत्थर है।

महिला विश्व कप के फाइनल ने 21 मिलियन दर्शकों की सर्वोच्च संख्या हासिल की, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की टीम महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई।

एक और रिकॉर्ड बनाते हुए, कनेक्टेड टीवी (सीटीवी) पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए 9.2 करोड़ दर्शकों ने टीवी देखा, जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 फ़ाइनल और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 फ़ाइनल के सीटीवी दर्शकों की संख्या के बराबर है। यह वृद्धि दर्शकों की आदतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है और पूरे भारत में डिजिटल, बड़े स्क्रीन वाले खेलों के बढ़ते चलन को उजागर करती है।

जियोस्टार के सीईओ (स्पोर्ट्स) इशान चटर्जी ने कहा, ‘आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत 2025 ने भारत में महिला क्रिकेट के बढ़ते कद की पुष्टि की है। प्रदर्शन में क्रिकेट की असाधारण गुणवत्ता, विशेष रूप से भारतीय टीम के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों को आकर्षित किया है और पहले से कहीं अधिक बड़े और उत्साही प्रशंसक आधार को आकर्षित किया है। यह महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, अब इसे केवल देखा नहीं जा रहा है; लाखों लोग इसका जश्न मना रहे हैं। यह प्रशंसकों, एथलीटों और ब्रांडों की एक नई पीढ़ी को खेल के पीछे खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह सफलता आईसीसी और बीसीसीआई की उनकी दूरदर्शिता, खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रशंसकों के अटूट समर्थन और महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने वाले ब्रांडों की सामूहिक उपलब्धि है।’