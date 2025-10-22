Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Womens World Cup 2025 semifinals and Final Venue confirmed Guwahati and Navi Mumbai to host the last leg of the WC
अब भारत में ही आयोजित होंगे वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल, जानिए क्यों बना हुआ था संशय?

अब भारत में ही आयोजित होंगे वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल, जानिए क्यों बना हुआ था संशय?

संक्षेप: अब भारत में ही आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच आयोजित होंगे। अभी तक संशय इसलिए बना हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को सह-मेजबानी मिली थी।

Wed, 22 Oct 2025 08:32 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ICC Women's Cricket World Cup 2025 के सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच कब और कहां आयोजित होंगे? इसको लेकर संशय बना हुआ था। भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका को अब एक भी सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी करने का मौका नहीं मिलेगा। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को सह-मेजबान बनाया गया था। यही वजह थी कि सिर्फ एक ही सेमीफाइनल का वेन्यू फिक्स था। पहले सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू को फिक्स नहीं किया गया था।

आईसीसी ने जब रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया था, तब वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 को लेकर आईसीसी ने बताया था कि दूसरा सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि, पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तीन वेन्यू तय किए गए थे, जिनको लेकर संशय ये था कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पहला सेमीफाइनल मैच कोलंबो में आयोजित होगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी पहुंचती है तो फिर फाइनल भी कोलंबो में खेला जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

पाकिस्तान की टीम के बाहर होते ही इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब पहला सेमीफाइनल मैच गुवाहटी में आयोजित होगा, जबकि फाइनल मैच की मेजबानी नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम करेगा। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच बुधवार 29 अक्टूबर को गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दूसरे सेमीफाइनल मैच की मेजबानी गुरुवार 30 अक्टूबर को नवी मुंबई करेगा। फाइनल मैच भी अब नवी मुंबई में रविवार 2 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही रुख अपनाया था, जो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान अपनाया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने सारे लीग मैच कोलंबो में खेलने का फैसला किया था। भारत ने अपने मैच दुबई में खेले थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |