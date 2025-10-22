अब भारत में ही आयोजित होंगे वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल, जानिए क्यों बना हुआ था संशय?
संक्षेप: अब भारत में ही आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच आयोजित होंगे। अभी तक संशय इसलिए बना हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को सह-मेजबानी मिली थी।
ICC Women's Cricket World Cup 2025 के सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच कब और कहां आयोजित होंगे? इसको लेकर संशय बना हुआ था। भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका को अब एक भी सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी करने का मौका नहीं मिलेगा। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को सह-मेजबान बनाया गया था। यही वजह थी कि सिर्फ एक ही सेमीफाइनल का वेन्यू फिक्स था। पहले सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू को फिक्स नहीं किया गया था।
आईसीसी ने जब रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया था, तब वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 को लेकर आईसीसी ने बताया था कि दूसरा सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि, पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तीन वेन्यू तय किए गए थे, जिनको लेकर संशय ये था कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पहला सेमीफाइनल मैच कोलंबो में आयोजित होगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी पहुंचती है तो फिर फाइनल भी कोलंबो में खेला जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
पाकिस्तान की टीम के बाहर होते ही इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब पहला सेमीफाइनल मैच गुवाहटी में आयोजित होगा, जबकि फाइनल मैच की मेजबानी नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम करेगा। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच बुधवार 29 अक्टूबर को गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दूसरे सेमीफाइनल मैच की मेजबानी गुरुवार 30 अक्टूबर को नवी मुंबई करेगा। फाइनल मैच भी अब नवी मुंबई में रविवार 2 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही रुख अपनाया था, जो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान अपनाया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने अपने सारे लीग मैच कोलंबो में खेलने का फैसला किया था। भारत ने अपने मैच दुबई में खेले थे।