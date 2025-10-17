WC Points Table: ऑस्ट्रेलिया को मिला सेमीफाइनल का टिकट, इन 3 टीमों पर मंडराया बाहर होने का खतरा
संक्षेप: Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल चुका है, जिसने 5 मैचों के बाद 9 अंक हासिल कर लिए हैं। 3 टीमों पर अब बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है।
Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे पहले आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने पहले पांच लीग मैचों में से चार मैच जीते हैं और एक मैच टीम का बेनतीजा रहा है। इस तरह टीम के खाते में 9 अंक हो गए हैं और टीम ने आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ तीन टीमों के लिए अब मुश्किल बढ़ गई है, जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 अंकों के साथ इस समय पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, जबकि इंग्लैंड की टीम 7 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका के खाते में 6 अंक हैं। भारत 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। पांचवें पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसके खाते में 3 अंक हैं। इसके बाद छठे नंबर पर बांग्लादेश, सातवें नंबर पर श्रीलंका और आठवें पायदान पर पाकिस्तान की टीम है। छठे से आठवें नंबर की टीमों के खाते में 2 या इससे कम अंक हैं। यही वजह है कि इन टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है।
बांग्लादेश की टीम ने 5 मैचों में सिर्फ एक मुकाबला जीता है। एक और हार टीम को सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर कर देगी। अगर कोई मैच अब बारिश में धुला तो भी टीम के सेमीफाइनल में जाने के चांस खत्म हो जाएंगे। श्रीलंका की टीम के अभी 3 मैच बाकी हैं और टीम 8 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन एक और हार श्रीलंका के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। यही हाल पाकिस्तान की टीम का भी है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों का जीत का खाता नहीं खुला है। हालांकि, श्रीलंका के खाते में 2 और पाकिस्तान के खाते में एक अंक है।
ICC Womens Cricket World Cup 2025 Points Table Updated
|क्रं
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नोट रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1
|ऑस्ट्रेलिया (Q)
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|+1.818
|2
|इंग्लैंड
|4
|3
|0
|0
|1
|7
|+1.864
|3
|साउथ अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|-0.618
|4
|भारत
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.682
|5
|न्यूजीलैंड
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|-0.245
|6
|बांग्लादेश
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|-0.676
|7
|श्रीलंका
|4
|0
|2
|0
|2
|2
|-1.526
|8
|पाकिस्तान
|4
|0
|3
|0
|1
|1
|-1.887