Womens World Cup 2025: आखिरी लीग मैच के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल और सेमीफाइनल का शेड्यूल? जानिए

संक्षेप: Womens World Cup 2025: आखिरी लीग मैच वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खेला जा चुका है, जो बेनतीजा रहा। इसके बाद पॉइंट्स टेबल का हाल कैसा है और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? जान लीजिए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है।

Mon, 27 Oct 2025 05:46 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Womens World Cup 2025 Points Table and Semifinals: भारत मे जारी आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आखिरी लीग मैच रविवार 26 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इसी के साथ लीग फेज का समापन हो गया। हालांकि, वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला पहले ही हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत ने सेमीफाइनल के लिए प्रवेश किया था, जबकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

लीग फेज के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल कैसा है और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? ये जान लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ तीन ही मुकाबले बाकी हैं, जिनमें दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला शामिल है। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है। ऐसे में फाइनल और दोनों सेमीफाइनल भारत में ही खेले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 13 अंकों के साथ शीर्ष पर रही, जिसने एक भी मैच नहीं गंवाया। एक मैच टीम का बेनतीजा रहा था। इंग्लैंड ने 7 में से 5 मैच जीते, एक मैच गंवाया और एक बेनतीजा रहा। इस तरह इंग्लैंड के खाते में कुल 11 अंक रहे और टीम दूसरे स्थान पर थी।

साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 में से 5 मैच जीते और दो गंवाए। 10 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर है। टीम इंडिया ने सात में से 3 मैच जीते। 3 ही गंवाए और एक मैच बेनतीजा रहा। सात अंकों के साथ टीम इंडिया टॉप 4 में है। श्रीलंका ने सात में से एक मैच जीता और 3 मैच बेनतीजा रहे। 5 अंक ही श्रीलंका के खाते में रहे। श्रीलंका पांचवें पायदान पर रही। न्यूजीलैंड ने 4 अंकों के साथ छठा स्थान हासिल किया। सातवें पर 3 अंकों के साथ बांग्लादेश और सबसे आखिर में 8वें पायदान पर पाकिस्तान है, जिसका जीत का खाता नहीं खुल पाया।

Women's World Cup 2025 Points Table Updated

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1ऑस्ट्रेलिया (Q)7600113+2.102
2इंग्लैंड (Q)7510111+1.233
3साउथ अफ्रीका (Q)7520010-0.379
4भारत (Q)733017+0.628
5श्रीलंका (E)713035-1.035
6न्यूजीलैंड (E)714024-0.876
7बांग्लादेश (E)715013-0.578
8पाकिस्तान (E)704033-2.651

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल - 29 अक्टूबर को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहटी में

दूसरा सेमीफाइनल - 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नवी मुंबई में

फाइनल - 2 नवंबर को सेमीफाइनल 1 वर्सेस सेमीफाइनल 2 की विजेता टीमों के बीच मुंबई में

