इस रविवार फिर होगा भारत-पाकिस्तान के बीच घमासान, BCCI की ‘नो हैंडशेक’ नीति रहेगी जारी

Womens World Cup 2025: पिछले तीन संडे इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत मेंस क्रिकेट में हुई है, जबकि इस संडे वुमेंस क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर होगी। यहां भी खिलाड़ियों को नो-हैंडशेक नीति अपनानी है।

Womens World Cup 2025: दुबई में एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा स्थापित मिसाल के अनुसार ही हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम भी रविवार पांच अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा नहीं अपनाएगी। पिछले तीन रविवार को हमने मेंस क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा है और इस रविवार महिला क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे।

भारत-पाक क्रिकेट संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवी के दुबई में सूर्यकुमार यादव को विजेता ट्रॉफी नहीं सौंपने से तनाव और बढ़ गया। इससे पहले भारतीय मेंस टीम ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, एशिया कप की ट्रॉफी जल्द भारत को मिल सकती है, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय को सौंप दिया है।

बीसीसीआई के एक सीनियर सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘बीसीसीआई सरकार के अनुसार काम करेगा और टॉस के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी। पुरुषों द्वारा अपनाई गई नीति का पालन महिला टीम भी करेगी।’’