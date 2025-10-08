Womens World Cup 2025 Australia Women won by 107 runs vs Pakistan Women Beth Mooney won PLAYER OF THE MATCH पाकिस्तान को पीटकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर हासिल किया नंबर वन का ताज, बेथ मूनी ने किया कमाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Womens World Cup 2025 Australia Women won by 107 runs vs Pakistan Women Beth Mooney won PLAYER OF THE MATCH

पाकिस्तान को पीटकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर हासिल किया नंबर वन का ताज, बेथ मूनी ने किया कमाल

पाकिस्तान को पीटकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर हासिल किया नंबर वन का ताज, बेथ मूनी ने किया कमाल

ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि श्रीलंका के खिलाफ उसका दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की यह लगातार तीसरी हार है।

Himanshu Singh VartaWed, 8 Oct 2025 10:55 PM
पाकिस्तान को पीटकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर हासिल किया नंबर वन का ताज, बेथ मूनी ने किया कमाल

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को महिला विश्व कप में एकतरफा मुकाबले में 107 रनों से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना लिया था लेकिन बेथ मूनी ने नौवें विकेट के लिए किंग के साथ मिलकर 106 रन की साझेदारी करके टीम की वापसी कराई। ऑस्ट्रेलिया ने नाजुक हालात से उबरते हुए 50 ओवर में नौ विकेट पर 221 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया और फिर पाकिस्तान को 36.3 ओवर में 114 रन पर समेट दिया। बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन मैचों में पांच अंकों के साथ अंक तालिका में चोटी पर पहुंच गयी है जबकि सबसे नीचे चल रही पाकिस्तान को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी में लड़खडा गयी और अपने विकेट गंवाती चली गयी। सिदरा अमीन ने एकतरफा संघर्ष करते हुए 52 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाये लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला। कप्तान फातिमा सना ने 12 गेंदों में दो चौकों के सहारे 11 रन बनाये। नशरा संधू ने संघर्ष करते हुए 41 गेंदों में 11 रन बनाये और रमीन शमीम के साथ नौंवें विकेट के लिए 25 रन जोड़े। अलाना किंग ने नशरा संधू को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। शमीम 64 गेंदों में 15 रन बनाकर आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुईं।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 14 रन देकर तीन विकेट झटके। मेगन शट ने 25 रन देकर दो विकेट हासिल किये। एनाबेल सदरलैंड ने 15 रन पर दो विकेट लिए।

इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उस समय सही साबित हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने दो विकेट 30 रन पर, चार विकेट 59 रन पर, सात विकेट 76 रन पर और आठ विकेट 115 रन पर गंवा दिए थे। लेकिन दूसरे छोर पर जम कर खेल रही मूनी ने मोर्चा संभाला और अलाना किंग के साथ पारी को आगे बढ़ाया।

मूनी और किंग स्कोर को बढ़ाते-बढ़ाते 200 के पार ले गयीं। इस दौरान मूनी ने शतक और किंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मूनी ने एक रन लेकर शतक और किंग ने छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। किंग ने फातिमा सना के पारी के 50वें ओवर में लगातार दो छक्के और मूनी ने दो चौके मारकर नौंवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की। मूनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुईं। लेकिन तब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा दिया था। मूनी ने 114 गेंदों पर 109 रन में 14 चौके लगाए।

अलाना किंग 49 गेंदों में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू ने 37 रन पर तीन विकेट लिए जबकि फातिमा सना और रमीम शमीम को दो-दो विकेट मिले।

आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कम नहीं आंक सकते। खासकर तब जब आपकी टीम में एक खास मूनी हो। उसने एक बार फिर ऐसा कर दिखाया है। अपनी टीम को 76/7 के स्कोर से उबारकर उसे 221 रनों के स्कोर तक पहुँचाया, जिसका बचाव किया जा सकता है। 109 रनों की इस पारी में शायद ही कोई गलती हुई हो। निश्चित रूप से इस प्रारूप की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक और यह विश्व कप के एक अहम मैच में आई है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी से शुरुआत की, लेकिन इसके टूटने के बाद, नशरा संधू ने एक जाल बिछा दिया और उनके तीन विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया को 76/7 पर ला दिया। फिर मूनी ने पारी संभाली, उन्होंने किम गार्थ के साथ 39 रनों की धैर्यपूर्ण साझेदारी की और फिर अलाना किंग के साथ बड़ी साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 221 तक पहुंचाया। यह पारी पूरी तरह से मूनी के नाम रही, वह पूरी तरह से फोकस और एकाग्रता से गेंद को गैप में डाल रही थी और फिर जब पाकिस्तान ने गलती की तो बाउंड्री हासिल कर ली।

