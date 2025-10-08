बेथ मूनी ने ठोकी दमदार सेंचुरी, अकेले पाकिस्तान पर पड़ी भारी; सालों तक याद रखी जाएगी पारी

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 114 गेंद में 11 चौके की मदद से 109 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज बेथ मूनी ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप मुकाबले में शानदार शतक लगाया। बेथ ने विश्व कप मैच में अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज का वनडे में ये पांचवां शतक है, जबकि महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का ये पहला शतक है। बेथ ने 110 गेंदों में 100 रन पूरे किए।

बेथ मूनी ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को उस समय संभाला जब टीम ने 76 के स्कोर पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे। उन्होंने आउट होने से पहले टीम का स्कोर 8 विकेट पर 186 रन तक पहुंचाया। बेथ मूनी ने अपनी पारी में 11 चौके लगाए। उन्होंने 114 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उस समय सही साबित हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने दो विकेट 30 रन पर, चार विकेट 59 रन पर, सात विकेट 76 रन पर और आठ विकेट 115 रन पर गंवा दिए थे। लेकिन दूसरे छोर पर जम कर खेल रही मूनी ने मोर्चा संभाला और अलाना किंग के साथ पारी को आगे बढ़ाया।

मूनी और किंग स्कोर को बढ़ाते-बढ़ाते 200 के पार ले गयीं। इस दौरान मूनी ने शतक और किंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मूनी ने एक रन लेकर शतक और किंग ने छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। किंग ने फातिमा सना के पारी के 50वें ओवर में लगातार दो छक्के और मूनी ने दो चौके मारकर नौंवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की। मूनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुईं। लेकिन तब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा दिया था। मूनी ने 114 गेंदों पर 109 रन में 14 चौके लगाए।

अलाना किंग 49 गेंदों में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू ने 37 रन पर तीन विकेट लिए जबकि फातिमा सना और रमीम शमीम को दो-दो विकेट मिले।

आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कम नहीं आंक सकते। खासकर तब जब आपकी टीम में एक खास मूनी हो। उसने एक बार फिर ऐसा कर दिखाया है। अपनी टीम को 76/7 के स्कोर से उबारकर उसे 221 रनों के स्कोर तक पहुँचाया, जिसका बचाव किया जा सकता है। 109 रनों की इस पारी में शायद ही कोई गलती हुई हो। निश्चित रूप से इस प्रारूप की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक और यह विश्व कप के एक अहम मैच में आई है।