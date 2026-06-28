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क्या साउथ अफ्रीका कर सकता है टीम इंडिया का खेल खराब? जानिए क्या है नेट रन रेट का गणित

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC Women's T20 World Cup 2026 में क्या साउथ अफ्रीका की टीम आज टीम इंडिया का खेल खराब कर सकती है? दोनों के मुकाबले आज खेले जाने हैं और अभी तक किसी का सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं है।

क्या साउथ अफ्रीका कर सकता है टीम इंडिया का खेल खराब? जानिए क्या है नेट रन रेट का गणित

Women's T20 World Cup 2026 में अब सिर्फ 5 ही मुकाबले बाकी हैं, जिनमें से दो मुकाबले लीग फेज के हैं, जो आज यानी रविवार 28 जून को खेले जाएंगे। एक मैच में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी, जबकि एक अन्य मुकाबले में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। आखिरी मैच के बाद तय होगा कि कौन सी दो टीमें ग्रुप ए से सेमीफाइनल में खेलेंगी। हालांकि, एक सवाल यह भी है कि क्या साउथ अफ्रीका की टीम भारत का खेल खराब कर सकती है? इसका जवाब है- हां, लेकिन मामला नेट रन रेट पर भी आकर टिकेगा। उसके बारे में आप जान लीजिए।

आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रुप बी की दोनों सेमीफाइनलिस्ट का ऐलान हो गया है, जबकि ग्रुप ए से अभी तक कोई भी टीम आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि समीकरण ही ऐसे बन रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को बुरी तरह से हरा दिया तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को मात दी तो फिर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा और फिर बात एक और टीम भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में से कोई सी एक हो सकती है।

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पहला सिनेरियो

अगर साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश मैच का नतीजा बांग्लादेश के पक्ष में जाता है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। इसके बाद अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो भारत को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, लेकिन भारत को हार मिली तो फिर भारत के अलावा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खाते में 6-6 पॉइंट्स होंगे और उस केस में देखा जाएगा कि किसका नेट रन रेट अच्छा है। फिलहाल इंडिया दोनों से आगे है।

दूसरा सिनेरियो

अगर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को मात दी तो भी भारत अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन भारत को यह भी दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका को बड़ी जीत न मिले और टीम इंडिया कैसे भी जीत जाए और 8 अंक उसके हो जाएंगे। अगर बात नेट रन रेट पर फंसी तो फिर साउथ अफ्रीका इस केस में पीछे रह जाएगी और ऑस्ट्रेलिया और भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा।

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तीसरा सिनेरियो

अगर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 200 रन बनाकर 125 रन से हरा दिया तो भारत नेट रन रेट में पिछड़ जाएगा। इसके अलावा भारत को नेट रन रेट में पीछे छोड़ने के लिए अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ 150 रनों का टारगेट 6-7 ओवर में हासिल करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को सिर्फ जीत चाहिए होगी, लेकिन कैसे भी साउथ अफ्रीका ने नेट रन रेट भारत से अच्छा कर लिया तो फिर भारत को भी नेट रन रेट को ध्यान में रखकर ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा।

चौथा सिनेरियो

अगर साउथ अफ्रीका और भारत दोनों हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा ही। इसके बाद देखा जाएगा कि भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में से किसका नेट रन रेट अच्छा है। इस समय भारत नेट रन रेट में दोनों से आगे है तो जाहिर है कि भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। इस तरह देखें तो साउथ अफ्रीका की हार में भारत का फायदा ज्यादा है, लेकिन जीतने पर भारत को फिर अपना आखिरी मैच जीतना ही होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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