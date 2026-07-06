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पावर, पैशन और क्लास… ICC चेयरमैन जय शाह ने बताया क्यों इस बार का वुमेंस T20 वर्ल्ड कप था सबसे खास?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC चेयरमैन जय शाह ने बताया है कि इस बार का वुमेंस T20 वर्ल्ड कप सबसे खास क्यों था? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खिताबी मैच में इंग्लैंड को हराया और सातवीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। 

पावर, पैशन और क्लास… ICC चेयरमैन जय शाह ने बताया क्यों इस बार का वुमेंस T20 वर्ल्ड कप था सबसे खास?

ICC Women's T20 World Cup 2026 समाप्त हो चुका है। इसका फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बाजी मारी। कंगारू टीम ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के आयोजन से आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बहुत ज्यादा खुश नजर आए और उन्होंने इस टूर्नामेंट को सबसे खास बताया। इसके पीछे की वजह भी आईसीसी के टॉप अधिकारी ने बताई है।

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान सोफी मोलिनेक्स को सौंपी, जिन्होंने इंग्लैंड को दूसरा टाइटल नहीं जीतने दिया। 151 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेथ मूनी की दमदार 64 रनों की पारी के दम पर 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा कि महिला क्रिकेट अपने सुनहरे दौर में है और यह टूर्नामेंट इस बात की याद दिलाता है कि इस खेल को क्यों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पावर, पैशन और क्लास देखने को मिलता है।

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जय शाह ने की इस विश्व कप की जमकर तारीफ

जय शाह ने एक्स पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जिक्र करते हुए लिखा, “ऑस्ट्रेलिया को एक और शानदार कैंपेन के साथ अपना सातवां ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने पर बधाई। इंग्लैंड क्रिकेट को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है - शानदार रनरअप, लेकिन स्पिरिट से चैंपियन। इस टूर्नामेंट ने हमें याद दिलाया कि विमेंस क्रिकेट को क्यों मिस नहीं किया जा सकता - पावर, पैशन और प्योर क्लास शुरू से आखिर तक दिखाई दी। दोनों टीमों और इस वर्ल्ड कप को इतना खास बनाने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। विमेंस क्रिकेट गोल्डन एरा में है।”

आपकी जानकारी के लिए बता दें, भले ही ऑस्ट्रेलिया का दबदबा विमेंस क्रिकेट में है, लेकिन कई और टीमें भी अब दम दिखा रही हैं। हालांकि, बड़े मंच पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया को कोई जवाब किसी टीम के पास नहीं है। फिर चाहे बात टीम इंडिया की हो, इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड की हो या फिर वेस्टइंडीज की। लगातार 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप फेज में जीते, सेमीफाइनल जीता और फाइनल भी जीतकर सातवीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। एक-एक खिताब इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के पास है। भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया के सामने फीकी नजर आती है। भारत के पास तो एक भी आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप टाइटल नहीं है, जो दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक टीम है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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