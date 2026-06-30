Women's T20 World Cup 2026 की प्राइज मनी है 82.88 करोड़, विजेता और उपविजेता को मिलेगी इतनी रकम
Women's T20 World Cup 2026 की प्राइज मनी का ऐलान आईसीसी ने पहले ही कर दिया था। कुल 82.88 करोड़ रुपये प्राइज मनी के लिए आईसीसी ने रखे हैं। विजेता और उपविजेता टीम मालामाल होने वाली है।
Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से दो महीने पहले ही टूर्नामेंट की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया था। सिर्फ विजेता या उपविजेता ही नहीं, बल्कि हर टीम को कुछ न कुछ रकम मिलने वाली है। सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकने वाली टीमों को भी करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं। आईसीसी ने इस मेगा इवेंट के लिए 8,764,615 यूएस डॉलर की प्राइज मनी का ऐलान किया था, जो भारतीय मुद्रा में 82.88 करोड़ रुपये के आसपास है।
2024 में यूएई में खेले गए वुमेंस टी20 विश्व कप के लिए जो प्राइज मनी थी, उसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार विजेता टीम को 2,340,000 यूएस डॉलर यानी करीब 22.13 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। इसके अलावा उपविजेता टीम पर भी धन वर्षा होगी। फाइनल मैच में हारने वाली टीम को 1,170,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, जो कि भारतीय रकम के हिसाब से 11.07 करोड़ रुपये बैठते हैं। इसके अलावा सेमीफाइनल्स हारने वाली टीमें भी मालामाल होने वाली हैं। इसका भी ऐलान आईसीसी ने किया था।
सेमीफाइनल हारने वाली टीमों पर होगी पैसों की बारिश
इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल्स में हारने वाली टीमों को 675,000 यूएस डॉलर दोनों टीमों को मिलेंगे। इस तरह सेमीफाइनल हारने वाली टीम 6.38 करोड़ रुपये अपने घर ले जाएगी। इसके अलावा भी सभी टीमों को प्राइज मनी में से हिस्सा मिलने वाला है। ग्रुप फेज में हर एक जीत के लिए अलग रकम रखी गई है, जबकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को एक निश्चित राशि अलग से देने का फैसला आईसीसी ने किया था। उसे प्राइज मनी में ही शामिल किया था।
ICC ने अप्रैल में किया था प्राइज मनी का ऐलान
आईसीसी ने अप्रैल में प्राइज मनी का ऐलान करते हुए जानकारी दी थी कि ग्रुप फेज में एक मैच जीतने के लिए टीम को प्राइज मनी में से 31,154 डॉलर यानी 29.47 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सभी 12 पार्टिसिपेटिंग नेशन्स को प्राइज पूल में से 247,500 डॉलर मिलने वाले हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में 2.34 करोड़ रुपये बैठते हैं। इस तरह सभी टीमों को करोड़ों रुपये इनामी राशि में से मिलने वाले हैं। सेमीफाइनल्स की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रवेश किया है। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने टॉप 4 में जगह बनाई थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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