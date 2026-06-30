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Women's T20 World Cup 2026 की प्राइज मनी है 82.88 करोड़, विजेता और उपविजेता को मिलेगी इतनी रकम

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Women's T20 World Cup 2026 की प्राइज मनी का ऐलान आईसीसी ने पहले ही कर दिया था। कुल 82.88 करोड़ रुपये प्राइज मनी के लिए आईसीसी ने रखे हैं। विजेता और उपविजेता टीम मालामाल होने वाली है।

Women's T20 World Cup 2026 की प्राइज मनी है 82.88 करोड़, विजेता और उपविजेता को मिलेगी इतनी रकम

Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से दो महीने पहले ही टूर्नामेंट की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया था। सिर्फ विजेता या उपविजेता ही नहीं, बल्कि हर टीम को कुछ न कुछ रकम मिलने वाली है। सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकने वाली टीमों को भी करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं। आईसीसी ने इस मेगा इवेंट के लिए 8,764,615 यूएस डॉलर की प्राइज मनी का ऐलान किया था, जो भारतीय मुद्रा में 82.88 करोड़ रुपये के आसपास है।

2024 में यूएई में खेले गए वुमेंस टी20 विश्व कप के लिए जो प्राइज मनी थी, उसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार विजेता टीम को 2,340,000 यूएस डॉलर यानी करीब 22.13 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। इसके अलावा उपविजेता टीम पर भी धन वर्षा होगी। फाइनल मैच में हारने वाली टीम को 1,170,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, जो कि भारतीय रकम के हिसाब से 11.07 करोड़ रुपये बैठते हैं। इसके अलावा सेमीफाइनल्स हारने वाली टीमें भी मालामाल होने वाली हैं। इसका भी ऐलान आईसीसी ने किया था।

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सेमीफाइनल हारने वाली टीमों पर होगी पैसों की बारिश

इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल्स में हारने वाली टीमों को 675,000 यूएस डॉलर दोनों टीमों को मिलेंगे। इस तरह सेमीफाइनल हारने वाली टीम 6.38 करोड़ रुपये अपने घर ले जाएगी। इसके अलावा भी सभी टीमों को प्राइज मनी में से हिस्सा मिलने वाला है। ग्रुप फेज में हर एक जीत के लिए अलग रकम रखी गई है, जबकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को एक निश्चित राशि अलग से देने का फैसला आईसीसी ने किया था। उसे प्राइज मनी में ही शामिल किया था।

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ICC ने अप्रैल में किया था प्राइज मनी का ऐलान

आईसीसी ने अप्रैल में प्राइज मनी का ऐलान करते हुए जानकारी दी थी कि ग्रुप फेज में एक मैच जीतने के लिए टीम को प्राइज मनी में से 31,154 डॉलर यानी 29.47 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सभी 12 पार्टिसिपेटिंग नेशन्स को प्राइज पूल में से 247,500 डॉलर मिलने वाले हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में 2.34 करोड़ रुपये बैठते हैं। इस तरह सभी टीमों को करोड़ों रुपये इनामी राशि में से मिलने वाले हैं। सेमीफाइनल्स की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रवेश किया है। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने टॉप 4 में जगह बनाई थी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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