Women's T20 World Cup: पॉइंट्स टेबल में उठापटक, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर; ये है भारत की हालत
Women's T20 World cup 2026 Points Table में बड़ी उठापटक मंगलवार को हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लिया है। इसके अलावा इंडिया का हाल कैसा है? ये जान लीजिए।
Women's T20 World cup 2026 Points Table: महिला टी20 विश्व कप में मंगलवार 23 जून को 3 मुकाबले खेले गए। इन मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में उठापटक देखने को मिली। हालांकि, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम को टॉप से कोई हिला नहीं पाया। ये दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर विराजमान हैं। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें एलिमिनेट भी हो चुकी हैं, जबकि किसी भी टीम को अभी तक सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला है। हालांकि, यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेमीफाइनल की बर्थ को कन्फर्म कर लिया है।
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों में से 4 जीत दर्ज करके 8 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर विराजमान है। दूसरे नंबर पर टीम इंडिया जरूर है, लेकिन उसके खाते में 3 मैचों के बाद 4 अंक हैं। साउथ अफ्रीका की टीम इतने मैचों के बाद तीसरे पायदान पर है। वहीं, चौथे स्थान पर इस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश ने भी 3 में से 2 मैच जीते हैं। पाकिस्तान की टीम पांचवें पायदान पर है, जो अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और 4 मैच हारकर टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है। लिस्ट में छठे पायदान पर नीदरलैंड है। नीदरलैंड 3 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम के सेमीफाइनल में जाने के चांस हैं।
Women's T20 World Cup 2026 Group A Points Table
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|+4.724
|8
|2
|भारत
|3
|2
|1
|+2.511
|4
|3
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|-0.546
|4
|4
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|-0.641
|4
|5
|पाकिस्तान (E)
|4
|0
|4
|-2.831
|0
|6
|नीदरलैंड (E)
|3
|0
|3
|-3.384
|0
महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी की बात करें तो इसमें इंग्लैंड की टीम टेबल टॉपर है, जो 3 मैच जीत चुकी है। इतने ही मैच वेस्टइंडीज ने भी जीते हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट इंग्लैंड से बेहतर नहीं है। वहीं, मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम तीसरे स्थान पर है, जो 4 में से 2 मैच जीतने में सफल हुई है। चथे नंबर पर श्रीलंका की टीम है। इस टीम ने भी 4 में से 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। पांचवें नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम है, जो 4 में से 3 मैच हारी है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आयरलैंड ने तो अपने सभी चारों मैच गंवा दिए हैं और टीम छठे पायदान पर है और एलिमिनेट पहले ही हो चुकी है। इस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के ही आगे जाने के चांस लग रहे हैं।
Women's T20 World Cup 2026 Group B Points Table
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|+2.490
|6
|2
|वेस्टइंडीज
|3
|3
|0
|+0.644
|6
|3
|न्यूजीलैंड
|4
|2
|2
|+0.122
|4
|4
|श्रीलंका
|4
|2
|2
|-0.973
|4
|5
|स्कॉटलैंड (E)
|4
|1
|3
|-0.236
|2
|6
|आयरलैंड (E)
|4
|0
|4
|-1.277
|0
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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