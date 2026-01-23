WPL : क्या RCB के विजय रथ को रोक पाएगी जेमिमा रोड्रिग्स की DC? अब तक अजेय है स्मृति मंधाना की टीम

संक्षेप: दिल्ली कैपिटल्स को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए शनिवार को वडोदरा में शानदार फॉर्म में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए शनिवार को वडोदरा में शानदार फॉर्म में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराकर वापसी के संकेत दिए थे और वह चार अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई।

WPL 2026 में अब तक अजेय है RCB हालांकि इस चरण में अब तक अजेय रही आरसीबी को हराने के लिए दिल्ली को अपने खेल का स्तर और ऊंचा करना होगा।

अब तक दिल्ली की बल्लेबाजी की अगुआई अनुभवी लिजेल ली (213 रन) ने की है जबकि लॉरा वोलवार्ट (123 रन) और शेफाली वर्मा (149 रन) ने बीच-बीच में उनका सहयोग किया है।

लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स की फॉर्म चिंता का विषय रही है।

मुंबई के खिलाफ जीत में रोड्रिग्स ने नाबाद अर्धशतक लगाकर कुछ हद तक चिंताओं को दूर किया था और आरसीबी के खिलाफ भी उनसे एक और मजबूत पारी की उम्मीद होगी।

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी कमजोर कड़ी गेंदबाजी विभाग में भी दिल्ली को कुछ कमियों को दूर करना होगा। बड़े नाम होने के बावजूद अब तक उनकी गेंदबाजी की अगुआई ‘अनकैप्ड’ (जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला हो) तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने की है।

चंडीगढ़ की इस खिलाड़ी ने पांच मैच में 8.7 की इकॉनोमी से 10 विकेट लिए हैं। लेकिन भारतीय स्पिनर श्री चरणी (सात विकेट) और स्नेह राणा (एक विकेट) अभी अपनी लय में नहीं आ पाई हैं।

दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी तेज गेंदबाज मरीजान काप (चार विकेट) भी अब तक ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई हैं, हालांकि उनकी 5.25 इकॉनोमी शानदार रही है।

दिल्ली के गेंदबाजों को आरसीबी की अनुभवी और दमदार बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

स्मृति मंधाना की अगुआई में शानदार फॉर्म में RCB की बल्लेबाज आरसीबी के शीर्ष क्रम में कप्तान स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस की मजबूत मौजूदगी रही हैं जबकि नादिन डि क्लर्क और ऋचा घोष ने हमेशा की तरह मध्य और निचले क्रम को संभाला है।

गुजरात जायंट्स के खिलाफ 73 रन की शानदार पारी खेलने वाली गौतमी नाइक ने भी आरसीबी की बल्लेबाजी को और मजबूती दी है।

पूर्व चैंपियन आरसीबी की गेंदबाजी भी बेहतरीन फॉर्म में है। सयाली सतघरे, डि क्लर्क, लॉरेन बेल और श्रेयंका पाटिल लगातार विकेट ले रही हैं तथा पांच मैचों में उनकी इकॉनोमी क्रमशः 8, 6.9, 5.4 और 8.9 रही है।

पहले ही 10 अंक के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी आरसीबी तालिका में शीर्ष पर बने रहने और सीधे फाइनल में प्रवेश के करीब पहुंचने के लिए एक और जीत दर्ज करना चाहेगी।

टीमें: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डि क्लर्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिंडसे स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रत्युषा कुमार, डी हेमालता, सयाली सतघरे।

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शेफाली वर्मा, मरीजान काप, निकी प्रसाद, लौरा वोलवार्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मडिवाला, नंदिनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मीनू मणि, अलाना किंग।