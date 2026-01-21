WPL: गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ यूपी वॉरियर्स का पलड़ा भारी, प्लेऑफ की रेस हुई दिलचस्प

संक्षेप: खराब फॉर्म से जूझ रही गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग के मैच में बृहस्पतिवार को यूपी वॉरियर्स का पलड़ा भारी होगा जबकि प्लेऑफ के बाकी दो स्थानों के लिये मुकाबला कड़ा हो गया है। पॉइंट्स टेबल में गुजरात सबसे नीचे है लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान की टीमों जितने ही उसके भी 4 अंक हैं।

खराब फॉर्म से जूझ रही गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग के मैच में बृहस्पतिवार को यूपी वॉरियर्स का पलड़ा भारी होगा जबकि प्लेऑफ के बाकी दो स्थानों के लिये मुकाबला कड़ा हो गया है।

पूर्व चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू पांचों मैच जीतकर क्वालीफाई कर चुकी है जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराकर सभी के लिये रास्ते खुले रखे हैं।

मुंबई, यूपी, दिल्ली और गुजरात के चार अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वॉरियर्स गुजरात से ऊपर हैं। गुजरात लगातार तीन हार के बाद सबसे नीचे है लेकिन पहले चरण में उसने यूपी वॉरियर्स को हराया था।

सत्र के पहले मैच में गुजरात ने 207 रन बनाने के बाद वॉरियर्स को आठ विकेट पर 197 रन रोक दिया था। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को चार रन से हराया।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ पांच विकेट पर 192 रन बनाने के बावजूद गुजरात को हार झेलनी पड़ी। आरसीबी के खिलाफ 183 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम 150 रन ही बना सकी और पिछले मैच में इसी टीम के खिलाफ 179 रन के लक्ष्य के जवाब में आठ विकेट पर 117 रन ही बना पाई।

सीनियर बल्लेबाजों की खराब फॉर्म ने उसकी मुश्किलें बढा दी है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी पांच पारियों में 95 रन ही बना सकी है। सोफी डेवाइन ने पिछले तीन मैचों में आठ, आठ और 0 रन बनाये हैं। अनुष्का शर्मा अभी तक लय हासिल नहीं कर पाई हैं।

अधिकांश दारोमदार कप्तान एशले गार्डनर पर रहा है जिन्होंने दो अर्धशतक बनाये हैं।

दूसरी ओर यूपी ने खराब शुरुआत के बाद अपने गेंदबाजों के दम पर शानदार वापसी की है। गुजरात, आरसीबी और दिल्ली से पहले तीन मैच हारने के बाद उसने पांच विकेट पर 161 रन बनाने के बावजूद मुंबई इंडियंस को हराया। इसके बाद इसी टीम पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

यूपी के गेंदबाजों क्रांति गौड़, शिखा पांडे और डिएंड्रा डोटिन ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा और आशा शोभना ने उनका बखूबी साथ निभाया।

दीप्ति का बतौर बल्लेबाज खराब फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। बल्लेबाजी में हालांकि मैग लैनिंग और फीबी लिचफील्ड फॉर्म में हैं।

टीमें: गुजरात जॉइंट्स: एशले गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, तितास साधु, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, यस्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डैनी वाट हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़ और आयुषी सोनी।

यूपी वॉरियर्स: मेग लैनिंग (कप्तान), हरलीन देओल, डींड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांति गौड़, शिप्रा गिरी, चार्ली नॉट, फीबी लिचफील्ड, सुमन मीना, किरण नवगिरे, शिखा पांडे, प्रतिका रावल, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सिमरन शेख, आशा सोभना, गोंगाडी त्रिशा, क्लो ट्रायोन।