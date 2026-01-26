WPL: RCB पर जीत के बाद गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ लय बरकरार रखने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स

संक्षेप: पिछले मैच में शीर्ष पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ जीत दर्ज करने से उत्साहित दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ मंगलवार को बडोदरा में भिड़ेगी। कैपिटल्स की टीम डब्ल्यूपीएल मैच में अपने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के दम पर जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

पिछले मैच में शीर्ष पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ जीत दर्ज करने से उत्साहित दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ मंगलवार को बडोदरा में भिड़ेगी। कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में अपने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के दम पर जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

डब्ल्यूपीएल में तीनों फाइनल में पहुंचने लेकिन हर बार उपविजेता रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने पिछले मैच में स्मृति मंधाना की अगुआई वाली आरसीबी को इस सत्र की पहली हार का स्वाद चखाया था। इस सात विकेट की जीत ने न केवल उसे प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखा बल्कि उसे डब्ल्यूपीएल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर भी पहुंचा दिया।

शुरुआत अच्छी नहीं हुई लेकिन अब लय में आई दिल्ली कैपिटल्स भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की अगुआई वाली दिल्ली का प्रदर्शन इस सत्र के शुरुआत में अच्छा नहीं रहा था लेकिन टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ उसके खेल में सुधार होता गया। उसे दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज बल्लेबाज लौरा वोलवार्ट और लिज़ेल ली ने शीर्ष क्रम में मजबूती प्रदान की है, लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का उतार-चढ़ाव भरा फॉर्म बरकरार है।

शेफाली वर्मा के फॉर्म में उतार-चढ़ाव शेफाली ने अब तक केवल एक अर्धशतक बनाया है और जेमिमा चाहेंगी कि शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें ताकि टूर्नामेंट के निर्णायक चरण में प्रवेश करते समय टीम का ध्यान न भटके। जेमिमा भी खराब फॉर्म से उबरने की उम्मीद करेंगी, क्योंकि उन्होंने अब तक केवल एक अर्धशतक लगाया है।

जेमिमा को गेंदबाजी के कई विकल्प होने से आत्मविश्वास मिलेगा। पिछले मैच में आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी को केवल 100 रन पर समेट देना उसके गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन था। युवा तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा, दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मारिजान काप और बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने अब तक कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है।

गुजरात जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों के 6-6 अंक गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ पिछले मैच में श्री चरणी महंगी साबित हुई थी और उन्होंने 42 रन लुटाए थे। इस मैच में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को चार रन से हराया था।

गुजरात जॉइंट्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर हैं। उसके और दिल्ली कैपिटल्स के छह-छह अंक हैं। गुजरात जॉइंट्स के बल्लेबाज अभी तक अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए हैं। यही एक मुख्य कारण है कि वह छह मैचों में केवल तीन मैच में जीत हासिल कर पाया है।

सोफी डिवाइन सिर्फ एक मैच को छोड़कर अब तक रही

गुजरात जॉइंट्स की न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने इस सत्र की शुरुआत में दिल्ली के खिलाफ 95 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद वह लगातार तीन मैच में दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाई थी। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ पिछले मैच में नाबाद अर्धशतक बनाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा।

यही नहीं गुजरात को उम्मीद रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी बेथ मूनी और कप्तान एशले गार्डनर फॉर्म में वापसी करने में सफल रहेंगी।

रेणुका सिंह, काशवी गौतम और सोफी डिवाइन की तेज गेंदबाजों की तिकड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकती है, जबकि उसके स्पिन विभाग में राजेश्वरी गायकवाड़ जैसी अनुभवी खिलाड़ी है।

टीम इस प्रकार हैं: गुजरात जॉइंट्स: एशले गार्डनर (कप्तान), कनिका आहूजा, सोफी डिवाइन, भारती फुलमाली, किम गार्थ, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड़, हैप्पी कुमारी, जिन्तिमणि कलिता, तनुजा कंवर, बेथ मूनी (विकेटकीपर), रेणुका सिंह, अनुष्का शर्मा, शिवानी सिंह, आयुषी सोनी, जॉर्जिया वेयरहम, डैनी व्याट-हॉज।

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया (विकेटकीपर), लुसी हैमिल्टन, चिनेले हेनरी, मारिजान काप, अलाना किंग, लिजेल ली, मिन्नू मणि, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, शेफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, प्रगति सिंह, एडडला स्रुजाना, लौरा वोलवार्ट।