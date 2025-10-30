Cricket Logo
Women's World Cup: सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के पास इतिहास रचने का मौका, ये रिकॉर्ड कर रहे इंतजार

Women's World Cup: सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के पास इतिहास रचने का मौका, ये रिकॉर्ड कर रहे इंतजार

संक्षेप: महिला एकदिवसीय विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला है। इस मैच में भारतीय टीम को स्मृति मंधाना से काफी उम्मीदें रहेंगी। उनके पास इस मैच में कई रिकॉर्ड बनाने के मौके रहेंगे। सेमीफाइनल में जो भी टीम जीतेगी उसका फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा।

Thu, 30 Oct 2025 09:33 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिला एकदिवसीय विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को नवी मुंबई में भारत का मुकाबला 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। जीतने वाली टीम की फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम से टक्कर होगी, जिसने बुधवार को पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो पहली बार विश्व कप जीतने की दहलीज पर पहुंच जाएगी। इसके लिए भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अपना बेस्ट देना होगा। स्मृति मंधाना से खास उम्मीदें होंगी और उनके पास भी कई रिकॉर्ड अपने नाम करके इतिहास रचने का मौका होगा।

स्मृति मंधाना विश्व कप में 1000 रन से सिर्फ 76 रन दूर

स्मृति मंधाना विश्व कप के मैचों में 1000 रन बनाने से सिर्फ 76 रन दूर हैं। भारत की दो खिलाड़ी ये उपलब्धि पहले ही हासिल कर चुकी हैं। मिताली राज ने विश्व कप मैचों में 132 रन बनाए हैं और मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम 1027 रन दर्ज हैं। स्मृति मंधाना के नाम विश्व कप में 924 रन हैं और अगर वह 76 रन और बना लेती हैं तो विश्व कप में 1000 रन पूरा करने वाली भारत की तीसरी बल्लेबाज बनेंगी।

किसी एक विश्वकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बनने का मौका

स्मृति मंधाना ने इस विश्व कप में अब तक 7 पारियों में 60.83 के शानदार औसत से 365 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनके पास किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बनने का भी मौका रहेगा। इस मामले में मिताली राज और पूनम राउत उनसे आगे हैं। मिताली ने 2017 के विश्व कप में 9 मैचों में 45.40 के औसत से 409 रन बनाए थे। ये किसी भी विश्व कप में किसी भारतीय महिला बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं। दूसरे नंबर पर पूनम राउत हैं। उन्होंने भी 2017 के ही विश्व कप में 9 मैच में 42.33 के औसत से 381 रन बनाए थे। अगर स्मृति मंधाना 45 रन और बना लेती हैं तो वह किसी विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगी।

कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को और करेंगी मजबूत

स्मृति मंधाना पहले ही इस साल महिला क्रिकेट में किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। वह महिला क्रिकेट के इतिहास में किसी एक कैलेंडर ईयर में 1000 ओडीआई रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन चुकी हैं। उन्होंने 2025 में अब तक 21 मैच की 21 पारियों में 1 बार नॉटआउट रहते हुए 1293 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और इतने ही अर्धशतक जड़े हैं। इस साल उनका औसत 64.65 है और सर्वोच्च स्कोर 135 रन।

प्रतीका रावल चोट की वजह से इतिहास रचने से चूकीं

स्मृति मंधाना की ओपनिंग पार्टनर प्रतीका रावल भी एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरा करने के बहुत करीब थीं। उन्होंने इस साल 21 मैच की 20 पारियों में 976 रन बनाए हैं। अगर वह 24 रन और बना लेतीं तो महिला एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरा करने वाली स्मृति मंधाना के बाद दूसरी बल्लेबाज होतीं। लेकिन विश्व कप के दौरान चोट की वजह से वह इस शानदार उपलब्धि से चूक गईं। हालांकि अब भी वह मंधाना के बाद किसी एक वर्ष में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली दूसरी बैटर हैं।

