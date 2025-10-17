Cricket Logo
महिला विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया की जगह पक्की; क्या सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी इंडिया?

महिला विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया की जगह पक्की; क्या सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी इंडिया?

संक्षेप: महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वह पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। भारतीय टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है और अभी उसके 3 मैच बाकी हैं। न्यूजीलैंड की टीम अभी पांचवें स्थान पर है। आइए देखते हैं वे संभावित समीकरण जिससे इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकती है।

Fri, 17 Oct 2025 02:16 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का अजेय सफर जारी है। वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उसने अब तक 5 मैच में से 4 में जीत हासिल की है और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। उसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है और वह भी अब तक अजेय है। दक्षिण अफ्रीका की टीम तीसरे पायदान पर है। पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों हार के बाद उसने लगातार 3 मैच जीते हैं। फिलहाल भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। शुरुआती दो मैच जीतने के बाद टीम ऐसी लड़खड़ाई कि पिछले दो मैच में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। क्या भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की गुंजाइश है? और अगर है तो कैसे? आइए समझते हैं पूरा समीकरण।

पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति

भारतीय टीम ने अभी तक 4 मैच खेले हैं। अपने शुरुआती दो मैचों में उसने पहले श्रीलंका और उसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बाद हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम लड़खड़ा गई। अपने तीसरे मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा तो चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड रनों को चेज करते हुए जीत हासिल की। इस तरह 4 मैचों में 4 अंकों और 0.682 के नेट रन रेट के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। अभी लीग स्टेज में उसके 3 मैच बचे हैं और अगर भारतीय टीम चौथा पायदान बरकरार रखती है या पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चढ़ती है तो उसकी जगह सेमीफाइनल में पक्की हो जाएगी।

लीग चरण में इंडिया के अभी तीन मैच बाकी

लीग चरण में भारत के अभी तीन मैच बचे हैं। उसे अभी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से लीग मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका मुकाबला काफी अहम है क्योंकि पॉइंट्स टेबल में वह भारत के ठीक नीचे पांचवें स्थान पर है।

इंडिया अगर बाकी तीनों मैच जीती तब

भारतीय टीम अगर बाकी बचे तीनों मैच जीत जाती है तब तो सेमीफाइनल में उसकी जगह वैसे ही पक्की हो जाएगी। तब उसके 10 अंक हो जाएंगे।

इंडिया अगर बाकी 2 मैच जीती और एक हारी तब

भारतीय टीम अगर बाकी के तीन मैचों में 2 में जीत हासिल कर ले और एक में उसे हार का सामना करना पड़े तब भी वह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से है। अगर भारतीय टीम उसे हार भी जाए लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से अगले मुकाबले जीत जाए तो उसे सेमीफाइनल में पहुंचने में मुश्किल नहीं होगी।

अगर इंडिया बाकी मैच में 2 में हार जाए और एक जीती तब

भारत अगर बाकी के तीन मैचों में से 2 में हार जाए और एक जीते तब सेमीफाइनल में उसकी राह मुश्किल हो जाएगी। उसे तब दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर भारत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से हार जाए तब उसे बांग्लादेश से हर हाल में जीतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तब उसे ये भी उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड से अपने मुकाबलों में हार जाए।

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच काफी अहम

भारत और न्यूजीलैंड का मैच काफी अहम है क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमें एक दूसरे से ठीक ऊपर-नीचे हैं। उस मैच में जो भी टीम जीतेगी, सेमीफाइनल के लिए उसकी राह आसान हो जाएगी।

