वनडे वर्ल्ड कप 2025 चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन...स्नेह राणा ने साफ-साफ लफ्जों में बताया भारत का लक्ष्य

स्नेह राणा ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 को लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का लक्ष्य बताया है। भारतीय ऑलराउंडर ने साफ-साफ लफ्जों में कहा कि वर्ल्ड कप चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन हमारी निगाह खिताब पर है।

भारतीय स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर स्नेह राणा ने कहा कि घरेलू मैदान पर महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 खेलना चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन उनकी टीम यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कस चुकी है। टूर्नामेंट के सह-मेजबान भारत और श्रीलंका 30 सितंबर को गुवाहाटी में प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आमने-सामने होंगे। भारत ने अभी तक कभी विश्व कप नहीं जीता है।

राणा ने ‘जियोस्टार’ को बताया, ‘‘ हम घरेलू मैदान पर खेलने वाले वाले हैं। यह दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह एक खास एहसास है। यह हरमन दीदी (हरमनप्रीत कौर) के लिए और भी खास है क्योंकि वह इतने सालों से क्रिकेट खेल रही हैं। हमारा लक्ष्य इस विश्व कप को जीतना है। ’’ कोच अमोल मजूमदार का पहला विश्व कप है। अनुभवी हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने कहा कि यह मुख्य कोच अमोल मजूमदार के लिए भी एक ‘महत्वपूर्ण’ टूर्नामेंट होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी हम कोई द्विपक्षीय सीरीज खेलते हैं तो विश्व कप ट्रॉफी हमारे दिमाग में आती रहती है और यह अमोल मजूमदार सर का पहला विश्व कप है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण और खास है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत में दर्शकों से भरे स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं और यह एक यादगार अभियान होने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं।’’ राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष दोनों ने भारतीय खिलाड़ियों को ‘एक्सपोजर’ देने के लिए महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) को श्रेय दिया।