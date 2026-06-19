श्रेयंका पाटिल हुईं वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, भारत को बड़ा झटका; हुआ रिप्लेसमेंट का ऐलान
श्रेयंका पाटिल चोटिल होने की वजह से आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गईं हैं। आईसीसी ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ पिछले मैच के दौरान पैर में चोट लगी थी।
आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आईसीसी ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। श्रेयंका को नीदरलैंड्स के खिलाफ पिछले मुकाबले के दौरान पैर में चोट लगी थी। यह भारत के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि श्रेयंका एक विकेट टेकिंग ऑप्शन थी। आईसीसी ने प्रेमा रावत के रूप में श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट की मंजूरी दे दी है। प्रेमा रावत एक अनकैप्ड प्लेयर हैं, उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। हालांकि उन्होंने वुमेंस प्रीमियर लीग के दौरान अपनी गेंदबाजी से खूब इंप्रेस किया था।
श्रेयंका पाटिल के पैर में लगी थी चोट
बुधवार 17 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी और उन्हें तुरंत स्कैन के लिए ले जाया गया। लीड्स में अपने बॉलिंग स्पेल की पहली ही बॉल में पाटिल को मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया, जब मिड-ऑन की तरफ बॉल का पीछा करते हुए उनका टखना मुड़ गया। उनका दर्द साफ दिख रहा था, उन्होंने अपना दाहिना पैर पकड़ रखा था और उस पर कोई वजन नहीं डाल पा रही थीं, जिसके बाद टीम फिजियो को दौड़कर स्ट्रेचर का इंतजाम करना पड़ा और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया।
इस साल की शुरुआत में चोटिल होने के बाद श्रेयंका पाटिल ने भारतीय टीम में वापसी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था, मगर वह काफी किफायती रहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 17 रन खर्च किए थे।
प्रेमा रावत की हुई टीम इंडिया में एंट्री
ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमिटी ने इंडिया टीम में श्रेयंका पाटिल की जगह प्रेमा रावत को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। रावत, जो पहले से ही इंडिया A टूर के लिए इंग्लैंड में थीं, अब वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होंगी।
24 साल की लेग ब्रेक बॉलर प्रेमा इंटरनेशनल लेवल पर अपने डेब्यू का इंतजार कर रहीं हैं। वुमेंस प्रीमियर लीग और वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंडिया A के लिए 9.62 की एवरेज से आठ विकेट लिए।
टीम इंडिया स्क्वॉड ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, यस्तिका भाटिया
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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