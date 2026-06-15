Women's T20 World Cup को लेकर अश्विन ने की ऐसी भविष्यवाणी, जो भारतीय फैंस को नहीं आएगी पसंद
आर अश्विन ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जो भारतीय फैंस को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के इस इवेंट में आगे जाने की संभावना कम है।
टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जो किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को पसंद नहीं आएगी। बर्मिंघम में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने के बावजूद आर अश्विन को लगता है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। जाहिर है कि उनका निशाना सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को कभी नहीं जीती है, लेकिन घर पर वनडे विश्व कप पिछले साल के आखिर में जीता है, जिससे टीम का मनोबल जरूर ऊंचा होगा।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को शुरुआत बहुत अच्छी नहीं मिली। शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स पावरप्ले में ही आउट हो गई थीं। बावजूद इसके भारतीय टीम ने 170 रन अपनी चिर प्रतिद्वंदी टी के खिलाफ बना दिए और मैच 64 रनों से जीत लिया, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने 106 रन पर समेट दिया था। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 बनाए, जबकि 17 गेंदों में 34 रन ऋचा घोष ने बनाए। पांच विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाले, लेकिन आर अश्विन इस प्रदर्शन से खुश नहीं दिखे।
भारत आगे मुश्किल जाएगा- अश्विन
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल एश की बात में कहा, "मुझे पक्का नहीं है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि लाइनअप में पावर की कमी है। हालांकि, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और उनका स्पिन अटैक एक बार फिर अहम साबित हुआ, लेकिन टीम में अभी भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों जैसी गहराई नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "इंडिया के कॉम्बिनेशन में पावर हिटिंग ऑप्शन थोड़े कम लगते हैं, जो मजबूत अपोनेंट्स के खिलाफ मुश्किल मैचों में चिंता का विषय बन सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत लाइनअप की तुलना में, इंडिया की ओवरऑल टीम डेप्थ एक बड़ी चिंता बनी हुई है।" ऋचा घोष के पास कुछ तेजी से रन बनाने का क्षमता है, लेकिन इसके अलावा कोई अच्छा विकल्प भारत के पास नजर नहीं आता है।
बल्लेबाजी में नहीं है गहराई
भारती फूलमली को फिर से मौका जरूर मिला है और वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलीं, लेकिन जल्दी आउट हो गईं। ऐसे में सिर्फ ऋचा के भरोसे बड़े मैचों को नहीं जीता जा सकता। शायद इसी वजह से अश्विन चिंतित हैं। टी20 क्रिकेट में गहराई बहुत मायने रखती है। कम से कम दो-तीन पावर हिटर आपको चाहिए होते हैं, जो इस वक्त निचले क्रम में भारत के पास नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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