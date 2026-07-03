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Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन और विकेट, स्मृति मंधाना नहीं टॉप-5 में ये भारतीय नंबर-1

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। इस खिताबी मुकाबले से पहले आईए जानते हैं अभी तक टूर्नामेंट में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे ज्यादा विकेट लिए।

Womens T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन और विकेट, स्मृति मंधाना नहीं टॉप-5 में ये भारतीय नंबर-1

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में पहुंच गई है। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को तो इंग्लैंड ने पिछले 2 बार की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। इस टूर्नामेंट के दौरान कई रिकॉर्ड बने, बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने अपना दमखम दिखाया। AUS W vs ENG W फाइनल से पहले आईए एक बार अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बैटर और बॉलर्स पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल हैं।

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WT20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन

इंग्लैंड की ओपनर डैनी वायट-हॉज 294 रनों के साथ इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर हैं। वायट ने इन रनों के साथ इतिहास भी रचा। वह इसी के साथ एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर भी बन गईं हैं। उन्होंने बेथ मूनी का 2020 टी20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ा है, जब इस बैटर ने 259 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

डैनी वायट-हॉज के अलावा साउथ अफ्रीका की तजमिन ब्रिट्स दूसरे, स्कॉटलैंड की डार्सी कार्टर तीसरे, भारत की स्मृति मंधाना चौथे और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी पांचवें पायदान पर रहीं।

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स्मृति मंधाना उन चार बैटर्स में शामिल रहीं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 200 रन का आंकड़ा पार किया है।

डैनी वायट-हॉज- 294

तजमिन ब्रिट्स- 225

डार्सी कार्टर- 208

स्मृति मंधाना- 205

एलिस पैरी- 185

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना,

WT20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट

भारत की श्री चरणी 14 विकेट के साथ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक पहले पायदान पर हैं। वह इतिहास रचने से मात्र 2 विकेट से चूक गईं। एक वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की एमिलिया केर के नाम है, जिन्होंने 2024/25 में 15 शिकार किए थे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहती तो निश्चित रूप से चरणी यह रिकॉर्ड तोड़ सकती थी।

श्री चरणी के अलावा दूसरे पायदान पर पाकिस्तान की फातिमा सना है। पाकिस्तान के लिए यह वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा। उन्हें एकमात्र जीत नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली, इसके अलावा उन्हें अन्य 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। हेली मैथ्यूज, सोफी मोलिनक्स और सोफी एक्लेस्टोन टॉप-5 में रहीं। फाइनल में सोफी मोलिनक्स और सोफी एक्लेस्टोन एक्शन में होंगी।

श्री चरणी

श्री चरणी- 14

फातिमा सना- 11

हेली मैथ्यूज- 10

सोफी मोलिनक्स- 10

सोफी एक्लेस्टोन- 9

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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