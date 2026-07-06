ICC Womens T20 World Cup 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलिया की छप्परफाड़ कमाई, हारकर भी करोड़ों कमा गए भारत-पाकिस्तान

ICC Womens T20 World Cup 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। आईए एक नजर टूर्नामेंट की प्राइज मनी पर डालते हैं-

ICC Womens T20 World Cup 2026 Prize Money: सोफी मोलिन्यूक्स की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2010 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्वाद चखा था, इसके बाद वह 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और अब 2026 में फिर चैंपियन बनी है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को 17 साल बाद दूसरी ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। इंग्लिश टीम ने 2009 में पहली और एकमात्र बार ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद टीम चार बार फाइनल में पहुंची और हर बार ऑस्ट्रेलिया ने उनका दिल तोड़ा। आईए एक नजर वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी पर डालते हैं-

ऑस्ट्रेलिया की हुई छप्परफाड़ कमाई आईसीसी ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिकॉर्ड 87,64,615 डॉलर की प्राइज मनी का ऐलान किया था, जो भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 83.41 करोड़ रुपए बैठती है। पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले इस बार प्राइज मनी में 10 प्रतिशत का इजाफा किया गया था।

रिकॉर्ड 7वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को 23,40,000 डॉलर की प्राइज मनी से नवाजा गया, जो भारतीय रुपए के अनुसार 22.27 करोड़ रुपए बैठती है। वहीं फाइनल में हारने वाली इंग्लैंड की टीम की 11,70,000 डॉलर की कमाई हुई। भारतीय रुपए के अनुसार यह राशि 11.13 करोड़ है।

भारत और पाकिस्तान पर भी हुई पैसों की बरसात भारत और पाकिस्तान की टीमें इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। दोनों ही टीमों को ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था। हालांकि टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में तीन मैच जीते थे, जबकि पाकिस्तान को एकमात्र जीत नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली थी। इसके बावजूद दोनों टीमों पर पैसों की बरसात हुई है।

आईसीसी के अनुसार सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों -वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका को 6,75,000 डॉलर की प्राइज मनी से नवाजा जाएगा। जबकि हर ग्रुप मैच जीतने पर टीमों को 31,154 डॉलर मिलेंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम 2,47,500 डॉलर की प्राइज मनी मिलेगी।

टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत को लगभग 2.35 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि टीम इंडिया ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में तीन मैच जीते, जिसके लिए उन्हें 88.94 लाख रुपए मिलेंगे। भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कुल प्राइज मनी 3.23 करोड़ रुपए की रही।

वहीं पाकिस्तान ने इस टी20 वर्ल्ड कप से 2.64 करोड़ रुपए की कमाई की।

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप प्राइज मनी-