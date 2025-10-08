Women's World Cup Points Table: भारत से छिनी बादशाहत, अब ये टीम है नंबर वन; पाकिस्तान की हालत खराब

womens cricket world cup 2025 Points Table: भारतीय टीम से नंबर वन की कुर्सी पॉइंट्स टेबल में छिन गई है। इंग्लैंड की टीम ने बेहतर नेट रन रेट के साथ फिर से नंबर वन पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है।

Women's cricket world cup 2025 Points Table: भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में मंगलवार 7 अक्टूबर को बड़े बदलाव देखने को मिले। भारतीय टीम से नंबर वन की कुर्सी छिन गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, बांग्लादेश की टीम हारने के बावजूद अभी टॉप 4 में बनी हुई है। इसके अलावा बॉटम की चार टीमों पर कोई असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो टीम नंबर तीन पर थी, वह सीधे नंबर वन बन गई है, जबकि नंबर वन टीम दूसरे नंबर पर आ गई है और दूसरे नंबर वाली टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई है।

मंगलवार को गुवाहटी में बांग्लादेश और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 8वां लीग मैच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया और इसी जीत के साथ इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर वन बन गई। वहीं, भारतीय टीम जो अभी तक 4 अंकों के साथ शीर्ष पर थी, उसे दूसरे नंबर पर खिसकना पड़ा है, क्योंकि 4 अंक अब इंग्लैंड की टीम के भी हैं, लेकिन इंग्लैंड का नेट रन रेट भारतीय टीम के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जिसके खाते में 3 अंक हैं।

बांग्लादेश की टीम के खाते में 2 अंक हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के मुकाबले बांग्लादेश का नेट रन रेट बेहतर है। यही कारण है कि बांग्लादेश टॉप 4 में है और साउथ अफ्रीका पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर श्रीलंका है, जिसके खाते में एक अंक है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का खाता अभी नहीं खुल पाया है। दोनों टीमें क्रमशः सातवें और आठवें पायदान पर लटकी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए आज का मुकाबला बेहद कठिन है, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। इस मैच में हार मिली तो टीम के टॉप 4 में जाने का रास्ता दुर्गम हो जाएगा।

