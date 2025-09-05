Womens Cricket World Cup 2025 ticket in 100 rupees the most affordable ICC global event in history 100-100 रुपये में मिल रहे वर्ल्ड कप के टिकट, ये है इतिहास का ICC का सबसे सस्ता ग्लोबल टूर्नामेंट, Cricket Hindi News - Hindustan
100-100 रुपये में मिल रहे वर्ल्ड कप के टिकट, ये है इतिहास का ICC का सबसे सस्ता ग्लोबल टूर्नामेंट

Women's Cricket World Cup 2025 भारत और श्रीलंका में खेला जाना है और इसके लिए आईसीसी ने टिकट की सबसे कम कीमत 100 रुपये रखी है। 100-100 रुपये में अगर आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप का टिकट मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या ही होगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 04:31 PM
Women's Cricket World Cup 2025 के लिए गुरुवार 4 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वुमेंस वर्ल्ड कप आईसीसी का सबसे सस्ता ग्लोबल इवेंट बन गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचों की टिकट की कीमत 100 रुपये (1.14 US डॉलर) से शुरू होती है। आईसीसी तमाम ग्लोबल इवेंट्स मेंस और वुमेंस कैटेगरी में कराती है, लेकिन इतनी कम कीमत किसी भी इवेंट्स के टिकटों की नहीं रही। 4 सितंबर से प्री-सेल 4 दिन के लिए शुरू की है, जो रिकॉर्ड लो प्राइस पर है।

2022 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप खेला गया था, जो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। पिछले संस्करण के लिए बच्चों के टिकटों की प्राइस 7 न्यूजीलैंड डॉलर यानी करीब साढ़े 350 रुपये या 4.45 यूएस डॉलर थी, जबकि वयस्कों के लिए सबसे कम टिकट 17 NZD थी, जो 850 रुपये या 10 यूएस डॉलर के बराबर है, जो वर्तमान विश्व कप टिकट की कीमत से साढ़े आठ गुना ज्यादा है। बता दें कि भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। 30 सितंबर को गुवाहाटी में वुमेंस वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच खेला जाएगा और इससे करीब चार सप्ताह पहले टिकटों की बिक्री आईसीसी की ओर से शुरू कर दी गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण में आठ टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें सह-मेजबान भारत और श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम शामिल है। सभी टीमें राउंड रोबिन फॉर्मेट में मुकाबला खेलेंगी। हर टीम को बाकी सात टीमों से एक-एक मैच में भिड़ना होगा। पॉइंट्स टेबल में टॉप की चार टीमें सेमीफाइनल में भिड़ेंगी और फिर सीधे फाइनल होगा, जो 2 नवंबर को आयोजित होगा।

पाकिस्तान की टीम अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी। अगर फाइनल में टीम पहुंचती है तो फाइनल भी श्रीलंका में ही आयोजित होगा। पाकिस्तान की टीम बाहर होती है तो फिर फाइनल में भारत में होगा। इससे पहले आईसीसी ने वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी का ऐलान किया था। 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस इवेंट के लिए आईसीसी ने निर्धारित किए हैं, जो 2022 संस्करण के मुकाबले चार गुना ज्यादा रकम है। 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि पिछले संस्करण के लिए थी।

