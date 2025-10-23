Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Womens Cricket World Cup 2025 latest Points Table Australia again no 1 know who is in top 4 now Where India are
Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिर नंबर वन बना ऑस्ट्रेलिया, जानिए अब कौन-कौन है टॉप 4 में

Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिर नंबर वन बना ऑस्ट्रेलिया, जानिए अब कौन-कौन है टॉप 4 में

संक्षेप: Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम फिर से नंबर वन बन गई है। साउथ अफ्रीका को दूसरे नंबर पर खिसकना पड़ा है। जानिए अब कौन-कौन सी टीम टॉप 4 में है। भारतीय टीम का हाल क्या है।

Thu, 23 Oct 2025 05:43 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में बुधवार 22 अक्टूबर को थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। हालांकि, साउथ अफ्रीका की टीम का तख्तापलट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कर दिया है, जो फिर से पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में अब 11 अंक हो गए हैं, जो साउथ अफ्रीका से ज्यादा एक अंक ज्यादा है। वैसे तो तीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब कौन-कौन सी टीमें टॉप 4 में हैं? ये जान लीजिए।

भारत और श्रीलंका में जारी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 11 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हार के बावजूद इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान पर बरकरार है। इन्हीं तीन टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। एक और टीम का फैसला जल्द होगा, लेकिन अभी के लिए चौथे स्थान पर भारतीय टीम है, जिसके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं। इतने ही अंक न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खाते में भी हैं।

आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच है, जिससे तय होगा कि न्यूजीलैंड और भारत में से कौन सी टीम 8 अंकों तक पहुंच सकती है। आज जो टीम हारेगी, उसके लिए टूर्नामेंट का सफर समाप्त हो सकता है, क्योंकि किसी एक टीम के 8 अंक हो गए तो फिर 6 अंक वाली टीम को टॉप 4 में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रीलंका की टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंक ही हासिल कर सकती है। यही कारण है कि आज का मैच दिलचस्प होने वाला है। भारतीय टीम पर बहुत दबाव होगा, क्योंकि टीम इंडिया ही इस टूर्नामेंट की मेजबान है। उधर, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 2-2 अंक हैं।

Women's World Cup 2025 Points Table latest

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1ऑस्ट्रेलिया (Q)6500111+1.704
2साउथ अफ्रीका (Q)6510010+0.276
3इंग्लैंड (Q)642019+1.024
4भारत523004+0.526
5न्यूजीलैंड512024-0.245
6श्रीलंका613004-1.035
7बांग्लादेश (E)615022-0.578
8पाकिस्तान (E)604022-2.651
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |