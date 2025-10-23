Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में फिर नंबर वन बना ऑस्ट्रेलिया, जानिए अब कौन-कौन है टॉप 4 में
संक्षेप: Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम फिर से नंबर वन बन गई है। साउथ अफ्रीका को दूसरे नंबर पर खिसकना पड़ा है। जानिए अब कौन-कौन सी टीम टॉप 4 में है। भारतीय टीम का हाल क्या है।
Womens World Cup 2025 की पॉइंट्स टेबल में बुधवार 22 अक्टूबर को थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। हालांकि, साउथ अफ्रीका की टीम का तख्तापलट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कर दिया है, जो फिर से पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में अब 11 अंक हो गए हैं, जो साउथ अफ्रीका से ज्यादा एक अंक ज्यादा है। वैसे तो तीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब कौन-कौन सी टीमें टॉप 4 में हैं? ये जान लीजिए।
भारत और श्रीलंका में जारी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 11 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हार के बावजूद इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान पर बरकरार है। इन्हीं तीन टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। एक और टीम का फैसला जल्द होगा, लेकिन अभी के लिए चौथे स्थान पर भारतीय टीम है, जिसके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं। इतने ही अंक न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खाते में भी हैं।
आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच है, जिससे तय होगा कि न्यूजीलैंड और भारत में से कौन सी टीम 8 अंकों तक पहुंच सकती है। आज जो टीम हारेगी, उसके लिए टूर्नामेंट का सफर समाप्त हो सकता है, क्योंकि किसी एक टीम के 8 अंक हो गए तो फिर 6 अंक वाली टीम को टॉप 4 में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रीलंका की टीम ज्यादा से ज्यादा 6 अंक ही हासिल कर सकती है। यही कारण है कि आज का मैच दिलचस्प होने वाला है। भारतीय टीम पर बहुत दबाव होगा, क्योंकि टीम इंडिया ही इस टूर्नामेंट की मेजबान है। उधर, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 2-2 अंक हैं।
Women's World Cup 2025 Points Table latest
|क्रं
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नोट रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1
|ऑस्ट्रेलिया (Q)
|6
|5
|0
|0
|1
|11
|+1.704
|2
|साउथ अफ्रीका (Q)
|6
|5
|1
|0
|0
|10
|+0.276
|3
|इंग्लैंड (Q)
|6
|4
|2
|0
|1
|9
|+1.024
|4
|भारत
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|+0.526
|5
|न्यूजीलैंड
|5
|1
|2
|0
|2
|4
|-0.245
|6
|श्रीलंका
|6
|1
|3
|0
|0
|4
|-1.035
|7
|बांग्लादेश (E)
|6
|1
|5
|0
|2
|2
|-0.578
|8
|पाकिस्तान (E)
|6
|0
|4
|0
|2
|2
|-2.651