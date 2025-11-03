Women's World Cup 2025 के लिए ICC ने रखा था 116 करोड़ का इनाम, जानिए किसे मिलेंगे कितने पैसे?

संक्षेप: Women's World Cup 2025 में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत और साउथ अफ्रीका पर खूब धनवर्षा हुई है, जबकि आठवें नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान की टीम को भी करोड़ों रुपये मिलेंगे। किसे कितने पैसे मिलेंगे?

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का समापन हो चुका है। भारतीय टीम ने खिताब जीता है। साउथ अफ्रीका की टीम को हार मिली है। इस टूर्नामेंट में जाहिर तौर पर टीम इंडिया को सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी टीमों को करोड़ों रुपये आईसीसी से मिलने वाली है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत और साउथ अफ्रीका पर खूब धनवर्षा हुई है, जबकि आठवें नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान की टीम को भी करोड़ों रुपये मिलेंगे। हर टीम को कितने रुपये मिलेंगे और क्यों मिलेंगे? ये जान लीजिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने के लिए 4.48 मिलियन यूएस डॉलर, 3 मैच जीतने और एक मैच बेनततीजा रहने के लिए प्रति मैच $34,314 डॉलर और ढाई लाख डॉलर पार्टिसिपेट के तौर पर मिलेंगे। इस तरह ये रकम भारतीय मुद्रा में 40.61 करोड़ के आसपास बैठती है।

साउथ अफ्रीका को उपविजेता के तौर पर आईसीसी से 2.24 मिलियन यूस डॉलर, पांच लीग मैच जीतने के लिए प्रति मैच $34,314 और पार्टिसिपेशन के लिए ढाई लाख डॉलर। इस तरह साउथ अफ्रीका को करीब 2.18 करोड़ रुपये मिलेंगे।

सेमीफाइनल हारने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 3 पर रहने के लिए 1.12 मिलियन यूएस डॉलर, 6 मैच जीतने और एक मैच बेनतजी रहने के लिए प्रति मैच $34,314 और पार्टिसिपेशन के लिए ढाई लाख डॉलर मिलेंगे। इस तरह 14.14 करोड़ रुपये मिलेंगे।

चौथे नंबर पर रहने वाली और सेमीफाइनल में हारने वाली इंग्लैंड की टीम को चौथे नंबर पर रहने के लिए 1.12 मिलियन यूएस डॉलर और पांच मैच जीतने और एक मैच बेनतीजा रहने के लिए प्रति मैच $34,314 और ढाई लाख डॉलर भागेदारी के लिए मिलेंगे। इस तरह ये रकम करीब 13 करोड़ रुपये बैठेगी।

5वें नंबर की टीम श्रीलंका थी, जिसे पांचवें नंबर के लिए 7 लाख यूएस डॉलर, $34,314 रुपये प्रति मैच के हिसाब से एक मैच जीतने और 3 मैचों के बेनतीजा रहने के लिए और ढाई लाख यूएस डॉलर पार्टिसिपेशन के लिए मिलेंगे। ये रकम भारतीय मुद्रा में 8.61 करोड़ रुपये के आसपास होगी।

छठे नंबर की टीम न्यूजीलैंड थी, जिसे 7 लाख यूएस डॉलर नंबर 6 के लिए और $34,314 प्रति मैच के हिसाब से 1 मैच जीतने और दो मैचों के बेनतीजा रहने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ढाई लाख डॉलर भी मिलने वाले हैं। इस तरह ये रकम करीब 8.47 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में होगी।

सातवें नंबर की टीम बांग्लादेश थी, जिसे इस नंबर पर रहने के लिए 2 लाख 80 हजार यूएस डॉलर, $34,314 प्रति मैच के हिसाब से एक मैच जीतने और एक मैच बेनतीजा रहने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ढाई लाख डॉलर मिलेंगे। पूरी रकम 5.16 करोड़ रुपये होगी।

आठवें नंबर की टीम टूर्नामेंट में पाकिस्तान थी। पाकिस्तान को इस नंबर पर रहने के लिए 2 लाख 80 हजार यूएस डॉलर। 3 मैच बेनतीजा टीम के रहे थे, जिसके लिए $34,314 प्रति मैच के हिसा से और ढाई लाख रुपये टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मिलेंगे। ये रकम भी 5.16 करोड़ रुपये होगी।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 टोटल प्राइज मनी $13.88 मिलियन (करीब 116 करोड़ रुपये) वर्ल्ड कप 2025 विजेता (भारत) - 40.61 करोड़ रुपये

वर्ल्ड कप 2025 उपविजेता (साउथ अफ्रीका) - 21.82 करोड़ रुपये

सेमीफाइनल हारने वाली टीम (ऑस्ट्रेलिया) - 14.14 करोड़ रुपये

सेमीफाइनल हारने वाली टीम (इंग्लैंड) - 12.96 करोड़ रुपये

5वें नंबर की टीम (श्रीलंका) - 8.61 करोड़ रुपये

छठे नंबर की टीम (न्यूजीलैंड) - 8.47 करोड़ रुपये

सातवें नंबर की टीम (बांग्लादेश) - 5.16 करोड़ रुपये