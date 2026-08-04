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एशिया कप 2026 की मेजबानी को लेकर आई बड़ी खबर, इस देश में भिड़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वुमेंस एशिया कप 2026 की मेजबानी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए यूएई में मंच सजने की पूरी उम्मीद है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जल्द इसका ऐलान करने वाली है। 

Sri Lanka Women Cricket Team ACC
श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम

Women's Asia Cup 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। वुमेंस एशिया कप टी20 का आयोजन किस देश में होने वाला है? इसको लेकर जानकारी सामने आ गई है। आधिकारिक तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की ओर से अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो यूएई इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी होना है। 28 अगस्त से 13 सितंबर तक ये टी20 एशिया कप 8 देशों की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सभी भाग लेने वाले देशों को अनौपचारिक रूप से तारीखें बता दी गई हैं। यह T20 एशिया कप का छठा एडिशन होगा, जिसमें आठ टीमें हिस्सा लेंगी - डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और होस्ट UAE। क्रिकइन्फो को पता चला है कि ACC ने अभी तक शेड्यूल, तारीखें और जगह की घोषणा नहीं की है, क्योंकि उसे अपनी लीडरशिप से आखिरी मंजूरी का इंतज़ार है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी ACC के हेड हैं।

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13 सितंबर को हो सकता है एशिया कप का फाइनल

इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 22 जुलाई को टीमों को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें टूर्नामेंट का लोगो शेयर किया गया था। ACC ने उस दौरान कहा था कि जगह अभी फाइनल की जा रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि टीमें 27 अगस्त को आएंगी और फाइनल 13 सितंबर को होगा। ऐसा समझा जाता है कि हिस्सा लेने वाले देश ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स के फाइनल शेड्यूल के लिए ACC से पूछ रहे हैं। रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड़ यानी BCCI ने इंडिया स्क्वॉड की घोषणा की थी और फिर उसे जल्द ही सोशल मीडिया से हटा दिया था, क्योंकि ACC ने टूर्नामेंट की ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी।

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लगातार दो एशियाई टूर्नामेंट खेलेंगी टीमें

कुछ ही समय में एशिया के दो लगातार टूर्नामेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर एशिया कप खेला जाता है तो उसके ठीक बाद 2026 एशियन गेम्स भी होने हैं। उसमें भी महिला क्रिकेट इवेंट है, जो जापान के नागोया में आयोजित होगा। ये टूर्नामेंट 17 से 24 सितंबर के बीच होना है। ऐसे में एक महीने के भीतर दो बड़े एशियाई टूर्नामेंट हमें महिला क्रिकेट में देखने को मिल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत भी एशिया कप और फिर एशियन गेम्स में देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कोई भी शेड्यूल एशियन क्रिकेट का भारत-पाकिस्तान के बिना बनाया ही नहीं जाता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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