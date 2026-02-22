होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Women's Asia Cup Rising Stars 2026 की चैंपियन बनी टीम इंडिया, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया

Feb 22, 2026 04:52 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Women's Asia Cup Rising Stars 2026 की चैंपियन टीम इंडिया बनी है। फाइनल मैच में बांग्लादेश को भारतीय महिला टीम ने बुरी तरह हराया। महज 88 रन पर बांग्लादेश की टीम ऑलआउट हो गई। सामने 135 रनों का लक्ष्य था।

Women's Asia Cup Rising Stars 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इंडिया ए वुमेन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश ए वुमेन क्रिकेट टीम को खिताबी मैच में बुरी तरह से हराया और टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई है। महज 88 रन पर बांग्लादेश की टीम ऑलआउट हो गई। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में बांग्लादेश के सामने 135 रनों का लक्ष्य रखा था। प्लेयर ऑफ द मैच तेजल हसबनीस रहीं, जिन्होंने 34 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली थी।

फाइनल मैच की बात करें तो भारतीय टीम की कप्तान राधा यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, क्योंकि उनको पता था कि हाई प्रेशर गेम में चेज बहुत कठिन होती है। कप्तान का ये फैसला थोड़ा बहुत सही साबित भी हुआ, लेकिन भारत ने भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। तेजल हसबनीस के अर्धशतक के दम पर भारत ने 7 विकेट खोकर 134 रन बनाए। 36 रन खुद कप्तान राधा यादव ने भी बनाए। बांग्लादेश ए टीम की ओर से चार विकेट फाहिमा खातून ने निकाले।

वहीं, जब बांग्लादेश ए टीम 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो टीम 88 रनों पर ढेर हो गई। चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में सफल जरूर हुए, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत के लिए 3 विकेट प्रेमा रावत ने निकाले, जबकि 2-2 विकेट सोनिया मेंधिया और तनुजा कंवर ने निकाले। एक-एक सफलता साइमा ठाकोर, मिन्नु मनी और कप्तान राधा यादव को मिली। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम को हराया था, जबकि लीग मैच में पाकिस्तान ए टीम को भी मात दी थी।

इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खेली थीं। फुल मेंबर्स नेशन्स साइड की ओर से ए साइड टीमें मैदान पर उतरीं, जबकि एसोसिएट नेशन्स की मैन टीमों ने हिस्सा लिया था। ग्रुप फेज से थाइलैंड, मलेशिया, यूएई और नेपाल की टीम बाहर हो गई थी। वहीं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की टीम थी, जबकि भारत के सामने श्रीलंका की टीम थी। श्रीलंका और पाकिस्तान को सेमीफाइनल मैचों में हार मिली थी।

