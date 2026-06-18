वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर भारत की नजर,शेफाली को स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर से मिले टिप्स

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने कहा कि टीम आगे की कड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि हरमनप्रीत और मंधाना ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टिप्स दिए हैं। भारत का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है।

भारतीय टीम ने महिला टी20 विश्व कप में दमदार शुरुआत की। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले कहा कि मानसिक रूप से मजबूत रहने से उन्हें हाल के खराब प्रदर्शन से उबरने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि सीनियर खिलाड़ी स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर से मिली सलाह ने भी सहज और शांत होकर खेलने में उनकी सहायता की। जारी टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 64 रन से और दूसरे मैच में नीदरलैंड को 95 रन से हराया।

नीदरलैंड के खिलाफ शेफाली ने 38 गेंदों में 55 रन बनाकर लय में लौटने के संकेत दिए। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की जिससे भारत पांच विकेट पर 209 रन बनाने में सफल रहा। शेफाली ने विश्व कप से पहले खेले गए द्विपक्षीय मैचों के संदर्भ में कहा, ''इंग्लैंड के खिलाफ (द्विपक्षीय सीरीज में) हम अच्छी साझेदारियां नहीं कर पाए लेकिन हम आपस में इस संदर्भ में काफी बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे।''

मंधाना और हरमनप्रीत ने दी सलाह उन्होंने कहा, ''हमने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद मैंने नेट पर काफी अभ्यास किया। मैंने जमीन पर शॉट खेलने की कोशिश की, मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की और हमारी साझेदारी बहुत अच्छी रही।'' इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज ने कहा कि बल्लेबाजी करते समय मंधाना को उन्हें ज्यादा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती।

उन्होंने कहा, ''उन्हें मुझे बहुत ज्यादा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बहुत समझदार है। मैं हर गेंद पर छक्का लगाने के बारे में सोचती हूं लेकिन वह मुझे शांत बनाए रखती है। वह कहती है कि मुझे अधिक शॉट जमीन पर खेलने होंगे।'' शेफाली ने कहा, ''सबसे अच्छी बात यह है कि जिन गेंदबाजों के सामने मैं खुलकर नहीं खेल पाती उन पर वह अच्छे शॉट खेलती है। हम दोनों जानते हैं कि जब कोई ऑफ-स्पिनर या बाएं हाथ का स्पिनर गेंदबाजी करने आता है तो स्ट्राइक किसे लेनी चाहिए। हम कई साल से साथ में खेलते आ रहे हैं और जानते हैं कि स्ट्राइक किसे देनी चाहिए।''

उन्होंने आगे कहा, "हरमन दी (हरमनप्रीत कौर) हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट रखती हैं। वो मेरी क्षमताओं पर भरोसा करती हैं और मैं उनको दिखाना चाहती थी कि मैं गेंदबाजी से भी टीम को डिलीवर कर सकती हूँ। जब भी टीम मुश्किल स्थिति में होती है, तो वो मुझे परफॉर्म करने के लिए पूरा समर्थन देती हैं। उनका वो विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आपकी कप्तान आपको इतना भरोसा करती है तो इससे अलग ही तरह का जोश मिलता है।

ट्रॉफी उठाने पर फोकस शेफाली ने जियोस्टार के एक शो में कहा, ''टी20 वर्ल्ड कप के पहले दो मैच जीतना बहुत अच्छा लग रहा है। हमने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते हैं, जो इस टूर्नामेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद सकारात्मक है। हम लगातार जीत दर्ज करना चाहते हैं ताकि बिना किसी अंतिम समय के दबाव के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकें। हमें आने वाले मैचों में भी इसी लय को बरकरार रखने की जरूरत है। हर मैच अहम है और हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम लगातार सुधार करते रहना चाहते हैं और ट्रॉफी उठाने के बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहते हैं।"