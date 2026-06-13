किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से नहीं, जेमिमा से वॉचमैन ने कही थी ये बात
जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दबाव को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके वॉचमैन ने उनसे कहा था कि किसी से हार जाना लेकिन पाकिस्तान से नहीं।
भारत और पाकिस्तान की टीमें जब किसी टूर्नामेंट में आमने-सामने होती हैं तो सभी की नजरें उस मुकाबले पर रहती हैं। ये हाईवोल्टेड भिड़ंत एक बार फिर होने वाली है। इस बार भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 में हाईवोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के साथ करेगी। जेमिमा रोड्रिग्स ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के खास दबाव के बारे में खुलकर बात की।
फैंस को होती है काफी उम्मीद
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को बर्मिंघम में मुकाबला खेला जाएगा। जेमिमाह ने कहा कि यह प्रतिद्वंद्विता किसी भी अन्य मैच से बिल्कुल अलग उम्मीदों और दबाव के साथ आती है। भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने आईएएनएस से कहा, ''मुझे याद है जब मैंने अपना पहला भारत-पाकिस्तान मैच खेला था। ड्रेसिंग रूम में हरमन दी ने हमसे बात की, उन्होंने कहा, ‘हम इस बात से इनकार न करें बाहर से दबाव है क्योंकि हम भारत बनाम पाकिस्तान के इतिहास को जानते हैं। हम जानते हैं कि फैंस क्या उम्मीद करते हैं।’
पाकिस्तान से मत हारना
जेमिमा ने कहा, ''यहां तक कि मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन भी कहता है, 'किसी से भी हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना।' यह उस तरह का दबाव है क्योंकि लोग क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। वे इस राइवलरी से प्यार करते हैं।''
भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का मानना है कि पिछले वर्ष महिला एकदिवसीय विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और इसी वजह से आगामी महिला टी20 विश्व कप में भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है। महिला टी20 विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। पिछली बार 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड चैंपियन बना था।
भारत को ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। इस ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। जेमिमा ने 'जियोस्टार' के 'चैंपियंस हडल' कार्यक्रम में कहा, ''हर कोई उसकी (वनडे विश्व कप जीत) सफलता का हिस्सा था। सभी जानते हैं कि दबाव कैसा होता है और हर कोई यह भी जानता है कि हमने एक बार यह कर दिखाया है और दोबारा भी कर सकते हैं। सभी में यह भरोसा है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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