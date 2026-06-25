शेफाली वर्मा को है इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा भरोसा, बोलीं- हम ऐसी सिचुएशन से…
Women's T20 World Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है, जब हम इस स्थिति में हैं कि दोनों मैच जीतकर हमें सेमीफाइनल में जाना है।
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने दम पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को पहले बांग्लादेश और फिर सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। लगातार दो मैच जीतकर टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश को हराना तो भारत के लिए मुश्किल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मात देना बहुत कठिन है। हालांकि, यह भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल के आखिर में वनडे विश्व कप में भी भारत इसी स्थिति में था और बाद में चैंपियन भी बना। यही बात टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा ने कही है।
बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो के मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेफाली वर्मा ने बताया कि उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम हडल में क्या कहा और उनका इस सिचुएशन पर क्या मानना है। शेफाली ने टीम के अंदर की बातचीत का खुलासा करते हुए कहा, "कल हडल में हरमन दी (हरमनप्रीत कौर) ने हमसे कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी इस सिचुएशन में नहीं रहे हैं।"
उन्होंने आगे बताया, "हम पिछले साल भी इसी सिचुएशन में आए थे और इससे बाहर निकल गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि मुश्किल सिचुएशन वह होती है जो आपकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आई हो। हमने ODI वर्ल्ड कप में इस सिचुएशन को स्वीकार किया था और हम जीते थे। इसलिए हम जानते हैं कि अब हमें ये दोनों मैच जीतने हैं। इसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी, हमें खिलाड़ियों के तौर पर एक-दूसरे से कैसे बात करनी होगी।"
हम देखेंगे कि हमने कैसे चैलेंज स्वीकार किया- शेफाली
शेफाली ने आगे कहा, "इस बार भी हम जाकर देखेंगे कि हमने उस समय क्या किया था, हमने किन चीज़ों को अच्छे से किया था, ताकि हर खिलाड़ी यह देख सके और हम सब उस (चैलेंज) के लिए तैयार हैं।" साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भारतीय महिला टीम ने अपनी तैयारियों में और भी जान फूंकने का काम किया है। हार्ड ट्रेनिंग, टीम टॉक्स और बहुत सी चीजों पर फोकस किया जा रहा है।
साउथ अफ्रीका से मिली हार से टीम इंडिया कैसे उबरेगी? इस पर शेफाली ने कहा, "जब भी टीम के तौर पर हमारा दिन खराब होता है, तो हम जानते हैं कि हर खिलाड़ी का हौसला टूट जाएगा, लेकिन अगले दिन, हम सब जानते हैं कि हमें एक साथ आना है, एक होना है और एक-दूसरे को मोटिवेट करना है। इसलिए कल हडल में, हमने बस इतना कहा: अब से, हर कोई जानता है कि दोनों ही मैच बहुत जरूरी हैं, लेकिन हम एक-दूसरे का साथ देंगे, हम तैयारी के इन दो दिनों में अपना बेस्ट देंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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